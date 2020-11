"La vacunación del coronavirus no se podría hacer con los recursos que tenemos. Necesitamos más personal"

"La vacunación del coronavirus no se podría hacer con los recursos que tenemos". Lo ha asegurado en Hora 14 el presidente de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Salvador Tranche, quien, sin embargo, sí considera que son los centros de salud son los lugares indicados para llevar a cabo esta campaña.

Preguntado por el plan de vacunación anunciado por el Gobierno, Tranche ha asegurado que su puesta en marcha "supone una sobrecarga evidente" porque no se trata solo de inyectar el fármaco sino que es necesario dejar a los pacientes "un buen rato" en observación para comprobar los efectos y también realizar un control al cabo de uno días. Más allá de los recursos humanos, además, el responsable de Semfyc ha recordado la importancia de "preservar bien la cadena de frío".

"El sitio más indicado es la atención primaria, que cuenta con una experiencia amplísima y contrastada, pero necesitamos más personal", ha asegurado. "Y esto es algo que viene de atrás, pero las palabras se quedan en eso porque hasta ahora no se ha reforzado en ninguna parte del territorio".

Tranche se ha mostrado partidario de que sea el sistema público de atención primaria el que asuma la vacunación de la COVID-19 "por tratarse de algo comunitario", pero no ha descartado recurrir al sistema privado "si no llegamos" y ha asegurado que, aunque en algunos centros con poco espacio quizá convenga instalar carpas, por lo general no hace falta construir nuevos centros, como sí se ha anunciado ya en Alemania.

El presidente de la Semfyc ha valorado positivamente el hecho de que se cuente con una estrategia nacional para asegurar que la vacunación se lleva a cabo a la vez en todo el territorio, pero ante la acumulación de noticias sobre las nuevas vacunas ha hecho un llamamiento a la prudencia: "Una eficacia del 70% ya es superior a la de la vacuna actual de la gripe, pero la situación es tan dramática que es peligroso tomar decisiones de forma precipitada. Hay que ser muy riguroso metodológicamente. No es lo mismo un estudio que la realidad porque en la práctica hay que ir viendo contraindicaciones y alergias".