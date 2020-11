"Se ha empeñado en eso": la obsesión de Mariano que marca su futuro en el Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta a uno de los compromisos más importantes de lo que va de temporada. Los blancos buscarán en Milán un resultado positivo que los acerque a la clasificación para los octavos de final de la Champions ante un Inter que se juega la vida. Los de Conte necesitan ganar para no verse abocados a la Europa League. La gran amenaza para los italianos será Mariano, que volverá a cubrir la baja de Benzema en el ataque madridista. Nuestros expertos analizaron en El Sanedrín cómo llegan los de Zidane a este choque trascendental.

Antonio Romero: “Si hay un futbolista con el que Zidane ha sido injusto, ese es Mariano. Su problema son las lesiones. Se pasa gran parte de la temporada de baja. Ha tenido lesiones musculares y unas amigdalitis que le hicieron perder nueve kilos. La gran virtud que tiene es la cabezonería para triunfar en el Real Madrid. Podría ser titular en muchos equipos, pero se ha empeñado en eso. La sonrisa de Zidane ha empezado a desaparecer. Antes la sacaba para solucionar algunas situaciones, pero no lo ha hecho cuando se le ha preguntado por Mariano. No le regala los elogios. Tenía la oportunidad de haberle dado cariño. Es complicado que Isco le eche un pulso al Real Madrid. No creo que haya sido su mejor decisión. Es obvio que Modric está cabreado. No es comparable su situación con la de Isco".

Antón Meana: "Mariano tiene mañana una oportunidad para demostrar que merece cubrir las bajas de Benzema en el Real Madrid".

Pablo Pinto: "Si Mariano le mete dos goles al Inter, Mariano vuelve al banquillo. ¿Cuánto vale Isco ahora? Yo no sé quién va a 'picar' en invertir en él. Tiene una ficha muy alta".

El Barça, a octavos

Marcos López: "En un club depresivo y sin rumbo, alguien tiene que tomar decisiones. Koeman ha decidido que Messi desconectase, como De Jong. En estas ocasiones tienes que mirar hacia abajo. La oportunidad le llega a Mingueza con 21 años, un chaval que tampoco ha destacado en la cantera. Entre este partido el del Atlético, Koeman ha utilizado a 21 futbolistas".

Jordi Martí: "Los datos de Aleñá… Su mensaje a Koeman es claro, es uno más. Mingueza es otra gran noticia. Es del Barça desde pequeño y su fuerte es la salida de balón. Hay que aplaudir y premiar a Koeman. Ha tenido el coraje de arriesgar y le ha salido bien. La afición le ha dicho basta a Griezmann en cuanto a las explicaciones. Ahora es el tiempo de los goles, está en su mano. Se tiene que alejar de excusas y dar un paso al frente para ser un jugador transcendente, porque tiene talento para ello".

Axel Torres: "Sergiño Dest es una petición de Koeman. Tiene buen pie, interpreta el juego… Era obvio que iba a caer bien en el Barcelona. Lo de Mingueza me sorprende bastante. Era suplente de Araujo y Cuenca en el Barça B. Creo que Koeman ve a Riqui Puig en la zona de tres cuartos y se plantea a Pedri en una posición cercana al mediocentro. De Jong tendrá que jugar de central y se abre un casting en el centro del campo. Creo que la entrevista de Griezmann es diferente al documental. El entorno del jugador quería que se emitiera pronto. Me pareció que la tenía muy preparada, pero que tampoco va a cambiar su historia en el Barcelona. Eso depende de su rendimiento, de que marque diferencias. Lo tiene complicado porque se mueve en las mismas zonas que Messi".

Lluis Flaquer: "Mingueza será titular contra Osasuna. El partido de hoy sirve para sumar efectivos. Ha entendido que la Champions estaba encarrilada y que las urgencias están en LaLiga. Si Griezmann quiere que lo dejen en paz, tiene que hablar en el campo. Si lo hace, se acabará la tontería".