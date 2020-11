"Zidane está desbordado": preocupación en el Real Madrid por la situación de la plantilla

La reaparición como titular de Mariano Díaz en el Real Madrid, que no jugaba de inicio en el campeonato desde el 5 de mayo de 2019 (hace dos temporadas) también frente al Villarreal, fue velozmente eficaz, con un gol nada más comenzar el partido. Es su quinto tanto en LaLiga Santander en 20 partidos.

Zidane se encuentra ante un serio problema tanto en Liga como en Champions League tras la cantidad de lesiones, molestias y contagios en los jugadores de la plantilla.

En el Atlético de Madrid, después de 17 intentos, con once derrotas y seis empates, el equipo de Diego Simeone ganó por primera vez un partido de la Liga al Barcelona (1-0), al decimoctavo enfrentamiento contra ese adversario, al que doblegó por 1-0 para agrandar a 24 el número de jornadas seguidas sin perder del equipo rojiblanco, que encadena cinco victorias consecutivas.

A su vez, el Barcelona ha firmado su peor inicio de la Liga con el valor de tres puntos por victoria. Sus 11 puntos de 24 posibles empeoran cada registro bajo ese formato, instaurado en el curso 1995-96. Por ejemplo, el pasado ejercicio a estas alturas sumaba cinco puntos más que ahora. Y en 2017-18, lo doblaba con 22 de 24 puntos.

A esto se le suma la lesión de Gerard Piqué. El doctor Pedro Luis Ripoll adelantó en 'El Larguero' que el jugador podría estar un periodo de baja que puede ir desde tres meses y medio, "si solo hay que reconstruir el ligamento lateral interno", y entre seis y ocho meses en caso de que haya que hacer lo propio con el ligamento cruzado anterior".

Con estos datos y mucho más sobre la última jornada de LaLiga, los mejores expertos del mundo del fútbol analizan en la 'Barra Libre' de SER Deportivos la situación en la que se encuentra el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona:

La inquietud de Zidane

Manuel Esteban 'Manolete': "Esa plantilla del Real Madrid cada vez es más pobre".

Antonio Romero: "Si Zidane está arisco, es un 'Boy Scouts' comparado con Simeone".

Miguel Martín Talavera: "El Madrid llega roto por las lesiones. El entrenador la caga con los cambios y encima, autocrítica cero. Koeman tiene poca autocrítica, pero Zidane menos".

Antón Meana: "Zidane está desbordado".

El Atlético, favorito para LaLiga

Antonio Romero: "Hace unos días decíamos que el Atlético es el favorito a ganar LaLiga por encima del Real Madrid y del Barcelona. Y ahora es debate en toda España. Para mí, la temporada del año pasado fue un fracaso. El listón de este año es que está en la obligación de pelear por los títulos hasta la fase final de los mismos. Aunque el Cholo es de los entrenadores que cuando van ganando se sienten mejor dando un paso atrás que un paso adelante".

Miguel Martín Talavera: "Vuestro objetivo es ponerle el ataúd a Simeone. Si es que no está ni primero el Atlético y ya le queréis poner un cartel. ¿Está entre los candidatos al título? Por supuesto. Lo que se os olvida es que es la jornada 8, que no hemos llegado ni a la mitad de la mitad de LaLiga. El Atlético es el único equipo imbatido, los números son los mejores y es uno de los candidatos a luchar por el título. Y tiene la obligación de pelear por el campeonato. Cualquiera que haya mamado lo que ha sido el Cholo de jugador y entrenador, ¿crees que prefiere quedar cuarto que primero? Otra cosa es que blinde su vestuario con un discurso que cale dentro".

Jordi Martí: "Esta resistencia a admitir que el Atlético es favorito al título se hace un poco grotesca. Poco a poco, parece que van abandonando esta cerrazón del Cholo y de Cerezo".

Manuel Esteban 'Manolete': "Sin duda alguna, el Atlético es el gran favorito. Y hay otros dos favoritos, uno de ellos el Barcelona, que su objetivo es entrar en la Europa League viendo su lamentable juego que están practicando".

La no convocatoria de Messi

Manuel Esteban 'Manolete': "Este Barcelona tiene que renacer de sus cenizas tras la nefasta gestión de Bartomeu".

Jordi Martí: "El partido contra el Dinamo no es de los más transcendentes y lo que estamos viendo tras esta pandemia de lesiones que afecta al equipo tras la concentración de partidos, lo razonable es que los jugadores que tienen más carga, pues descansen. Llámense Messi o De Jong".

Miguel Martín Talavera: "¿Hoy era el día de saltar del barco? Después del momento que está viviendo, aunque no jugara ni un segundo, con la de lesiones que hay en el equipo, Messi tenía que haber viajado con el equipo, liderarlo y arroparlo. Que Messi no esté liderando el equipo en el momento más grave del Barça en la última época me parece gravísimo".

Antonio Romero: "Para mí, la imagen de hoy de Leo Messi, entrenando solo, apartado del grupo, cabizbajo, sin ganas de jugar, eso es el debate y esto tiene mucho más recorrido que si Messi descansa en un partido intrascendente de Champions. Messi no quiere estar. Cuando sale Messi diciendo que está harto de tener la culpa de todo en el club, que a mí me diga Messi qué tiene que ver el club con el entorno de Griezmann (muy lejano) o que cuatro inspectores de Hacienda se metan en el avión".