Freixa: "¿Si ficharía a Neymar? No está ni entre los 30 mejores de Europa"

Toni Freixa, que se presentará a las elecciones de la presidencia del FC Barcelona el próximo 24 de enero pasó en la noche de este martes por El Larguero para explicar su candidatura.

Freixa, que aseguró que el futuro de Messi no le quita el sueño, le dijo a Manu Carreño que no ficharía a Neymar para el Barcelona. “Seguro que no. Neymar no está ni entre los 30 mejores jugadores de Europa. Era de los mejores hace tres años. Su rendimiento no está al nivel exigido y no es un jugador que pueda volver al club después de todo lo exigido”, explicó.

Neymar lleva tres goles y cuatro asistencias en los ocho primeros partidos del presente curso y ha marcado un total de 73 en 93 encuentros con el PSG. En el Barcelona anotó 105 en 186 choques.

Cuestionado por la complicada situación de Leo Messi, Freixa respondió: “Para sentarse a hablar con Messi, hay que mirarle a los ojos y ver lo que cada uno quiere y lo que el club le puede ofrecer. Hay que preguntarle si realmente quiere continuar, que estoy convencido de que sí”.

“Messi lo ha sido todo y tiene que seguir, mi voluntad es que continúe, pero algún día tendrá que irse. Y el día que ocurra, ojalá sea nunca, pero no es una cuestión que me quite el sueño”, añadió.