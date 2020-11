Toni Freixa: "Messi tendrá que irse algún día del Barça y no es una cosa que me quita el sueño"

El abogado barcelonés Toni Freixa, que ya se presentó a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en 2015, anunció el pasado 21 de septiembre que se presentará a las próximas elecciones del club que serán el 24 de enero de 2021. Este martes, el precandidato ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' para charlar con Manu Carreño:

Manu Carreño: ¿Qué haría el día después de ser presidente?

Toni Freixa: “Si me eligen presidente del Barça el 24 de enero, el 25 llegaría al club y vería qué decisiones tomar. Hay que ver la situación económica del club y ese descenso de los ingresos”.

Lo de Messi, ¿es lo primero a arreglar?

“Es una de las cuestiones importantes. Hay que analizar cuál es la situación y habrá que tomar una serie de decisiones. Para sentarse a hablar con Messi, hay que mirarle a los ojos y ver lo que cada uno quiere y lo que el club le puede ofrecer. Hay que preguntarle si realmente quiere continuar, que estoy convencido de que sí. Lo del burofax es una cuestión que lo hemos vivido otras veces. Es un ganador y le molesta mucho perder. El final de la temporada pasada fue muy malo. Es comprensible, su reacción fue la que fue, pero eso está olvidado”.

Entonces, ¿Messi debe seguir?

“Lo más importante del Barça es el propio Barça. No dependemos de nadie. Messi lo ha sido todo y tiene que seguir, mi voluntad es que continúe, pero algún día tendrá que irse. Y el día que ocurra, ojalá sea nunca, pero no es una cuestión que me quite el sueño”.

¿Seguirá Koeman?

“El entrenador es Ronald Koeman. El club necesita estabilidad. A Cruyff se le mantuvo después de dos temporadas que no fueron las mejores y luego vinieron 4 Ligas”.

¿Apostarías por volver a fichar a Neymar?

“Seguro que no. Neymar no está ni entre los 30 mejores jugadores de Europa. Era de los mejores hace tres años. Su rendimiento no está al nivel exigido y no es un jugador que pueda volver al club después de todo lo exigido”.

¿Entre Mbappé y Haaland a quién elegirías?

“El fútbol no tiene jugadores que puedan decidir como lo podía ser Messi o Neymar en su tiempo”.

¿Del Madrid se puede fichar a alguien siendo presidente del Barça?

“No. Luis Enrique salió mal de allí, pero ahí acabó. Un jugador que vistió una camisera del Real Madrid no puede ponerse la del Barça. Ramos, un emblema del Madrid, nunca vestirá la camiseta del Barça”.

¿El Barça y la política?

“La política para los políticos. Nosotros hacemos otra cosa. Somos más que un club, un club indiscutible catalanista y con unos valores a lo largo de la historia demostrado. Se dice y habla mucho, pero no oigo ningún socio del Barça que le preocupe esa cuestión”.

¿Qué le parece el VAR?

El funcionamiento del VAR en la recta final de la pasada temporada y en esta ha sido sorprendente. Todos lo hemos visto. Me gustaría que funcionara objetivamente. El final de la temporada pasada ha sido incalificable. Esperemos que mejore”.

¿Tiene ya elegida la dirección deportiva?

Sí. La dirección deportiva que tengo ya elegida va a sorprender mucho. A partir del 18 de diciembre, cuando se convoquen las elecciones, daré a conocer la candidatura. Sobre Xavi, en algún momento será entrenador del Barça. Lo era ya en el campo. Se nota que le gusta. Algún día tendrá oportunidad, pero no es el momento ahora. El técnico de ahora es Koeman y tiene su contrato activo”.