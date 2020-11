La Vida Moderna nos invita a hacer cada día lo que debería ser un derecho para todos los españoles

La Vida Moderna sigue grabando el programa desde casa debido al positivo por covid-19 de Ignatius y por la salud del canario, se vieron obligados a grabar el martes, algo que rompió los planes de Quequé, que planeaba tener un idílico día de asueto.

"Yo tenía un martes magnífico por delante, donde no pensaba hacer absolutamente nada y grabar este programa me ha jodido los planes. Ya me he despertado torcido", señaló el cómico salmantino a sus compañeros Ignatius y Broncano.

¿Tu ahora no te vas a la cama? Te voy a dar un truco, tú te duermes toda la noche, te despiertas, te tomas una copita de vino y duermes cinco horas más", comentó Ignatius, a lo que Quequé respondió entre risas que "eso era alcoholismo".

"Según la parte de España donde estés", añadió Quequé, "se llama de una manera diferente: la siesta del carnero, la del burro, la de antes de comer... es una siesta graciosa porque antes de comer, mientras alguien prepara la mesa, te quedas en el sofá y te duermes", relataba Héctor de Miguel.

"Desde aquí no recomendamos en absoluto que la gente beba medio litro de vino antes de dormir, a no ser que sean mayores de edad", concluyó con sorna el señor mayor.