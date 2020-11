Ignatius da positivo por covid-19 y reivindica la sanidad pública

Los integrantes de La Vida Moderna volvieron este lunes a grabar el programa desde sus respectivas casas por una razón de peso, uno de los presentadores dio durante este fin de semana positivo por covid-19.

Ignatius Farray, el cómico canario, ha sido diagnosticado como positivo en coronavirus por lo que tendrá que hacer la cuarentena pertinente. En el programa del lunes se encargó de relatar lo sucedido y elogió el buen trato que le dispensaron en el hospital al que acudió.

"Fui a la Fundación Jiménez Díaz y me atendieron como si fuera mi segundo hogar. Son tantas las pruebas que me han hecho que me muevo allí con los ojos cerrados", señaló Ignatius, que padece miocardiopatía hipertrófica por lo que ha acudido a este hospital privado de concierto público en reiteradas ocasiones.

"Me hicieron todo tipo de pruebas, análisis de sangre, me miraron los pulmones... el magnetismo personal, a ver cómo lo tengo", bromeó el canario siguiendo las chanzas de sus compañeros Quequé y Broncano.

"Quiero agradecer a todo el personal, en especial a Víctor, que me sacó un ejemplar de mi libro para que se lo firmara", comentó el tinerfeño en señal de agradecimiento por el detalle recibido. "Yo creo que tienen libros míos preparados para si voy por allí, firmarlo y que yo me anime", concluyó con ternura Ignatius.