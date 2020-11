Alfredo Relaño. "Pensaba hoy que las páginas malas de Maradona han pasado. Cierras los ojos y ves sus goles y sus maravillas. Es verdad que ha habido una época muy desagradable, con cosas estrafalarias. Pero en el fondo, en el imaginario colectivo no hay tanto barro como para tapar el brillo que tuvo como jugador. Va a quedar eso".

Ramón Besa. "En el mundo del fútbol hay una mirada de entretenimiento. Todo lo que fue Maradona sin el balón trasmite esas sensaciones negativas. Pero la gente a la que le gusta el fútbol siempre se lo ha imaginado con una pelota. Es imposible disociar la imagen del balón y de Maradona. No conozco un futbolista que haya respetado mejor su herramienta de trabajo. Él maltrató su cuerpo, pero su frase sobre la pelota distingue a los futbolistas populares de los que tienen una mercadortecnia. Maradona, a diferencia de otros mitos, siempre luchó contra el poder. Eso le hizo estar más cerca del pueblo. Él iba contra el poder, contra la FIFA... Ese acercamiento al pueblo. Es lo que lo hace inmortal".

Manuel Jabois. "Creo que, una vez retirado, fue profundamente triste. O profundamente resentido consigo mismo. Todo jugador cuando termina su carrera sabe que lo mejor ya lo ha hecho y puede dedicarse a otras actividades. En el caso de Maradona, y él lo decía, siempre tenía la duda de saber hasta dónde podría haber llegado si no fuera por la cocaína. Él lo consiguió con ese lastre, con ese tormento. Él sabía que podía haber sido mucho más grande".

Relaño. "El único deportista con tanta influencia como Maradona fue Muhammad Ali. Él se la jugó y se enfrentó a todo por defender los derechos de los suyos. Lo de Maradona es parecido. Tiene una importancia enorme. Siempre ha sido un rebelde. Él ganó a Pelé porque el brasileño pactó con el sistema mientras que Maradona fue contra el poder. Siempre estuvo de ese lado. Los goles a Inglaterra son a cuatro años de la guerra de las Malvinas. Aquello era una herida en sangre viva. Y le hizo dos goles. Primero con una trapacería y luego otro tanto que fue la perfección".

Gustavo López. "Aparte de no haberse cuidado él, Diego no fue cuidado en ningún momento. Es verdad que su personalidad era muy difícil. Era difícil decirle que no. Pero pienso que después del fútbol nadie fue capaz de encaminarlo. Y ese es el sentir que tiene la familia y los que lo tuvimos cerca. El entorno lo utilizó como una moneda de cambio o como una empresa para ganar algo más de dinero".

Manuel Jabois. "Quizá solo Ali esta a su altura. Maradona aprendió a jugar en la mierda, en el barro. Eso, a la hora del gambeteo en el barro, en el caos que él sembraba en el campo, tenía mucho de político. Lo tenía esa forma de encarar. La burla de ese jugador más pequeño que tú, que parece gordito y que te tumba. Ese tipo de cosas convierten a Maradona en un icono fuera de categoría".

Ramón Besa. "Hacerse universal desde Nápoles y Argentina tiene un mérito enorme. Eso le hace ser más grande. Lo hace desde la humildad y el culto a la herramienta, la pelota. Maradona podía pasar del fútbol de lunes a viernes, pero igual se infiltraba para jugar el fin de semana para satisfacer a la gente".

Manu Carreño. "Recuerdo aquel Mundial en el que estábamos con Maradona en el hotel y bajó la selección de Francia, plagada de estrellas, y todos querían una foto con él. Y cuando en el primer partido de España, que teníamos en la tele a Maradona como comentarista y no aparecía... Y se presentó cuando faltaban 20 minutos para el partido con seis amigos diciendo que o entraban ellos o no entraba en el estadio. Le daba igual todo. Después de una larga discusión entró solo él, pero jurando en arameo".