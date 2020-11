Hugo Maradona, en 'El Larguero': "Más que destrozados, estamos muertos en vida"

En el día de la muerte de su hermano por un paro cardíaco a los 60 años, Hugo Maradona atendió a 'El Larguero' para contar cómo estaba viviendo su familia estas horas posteriores a la desafortunada noticia: "Más que destrozados, estamos muertos en vida. No esperábamos este desenlace de Diego".

Los más allegados al 'Pelusa' estaban pendientes de su evolución tras la operación a la que se sometió hace unas semanas a causa de un edema cerebral. "Estuve el domingo con él, me llamó y estaba todo bien, todo normal", contó Hugo. Maradona murió de forma repentina: "Estaba haciendo unas compras y me avisó mi hija. Todavía no me lo creo".

"Se está hablando mucho de los errores que cometió mi hermano, que venden más que mostrar sus goles o escuchar a los compañeros de equipo que tuvo. Nunca hablaron mal de él", explicó. Hugo Maradona insistió en que se debe recordar a su hermano por "cómo era dentro del campo".

"Va a ser larga la noche, dura, pero lo tengo que asimilar. Para mí, hoy murió el fútbol", concluyó. Hugo Maradona estará en la capilla ardiente que se habilitará en la Casa Rosada de Buenos Aires y que recibirá la visita de cientos de miles de argentinos para despedir a su ídolo.

El fútbol argentino decretó 7 días de luto

La Asociación del Fútbol Argentino determinó siete días de luto tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, al que definió como "uno de los más grandes ídolos de todos los tiempos".

La AFA, en un comunicado publicado en su sitio oficial determinó que toma esta medida "acompañando el duelo Nacional decretado por el Poder Ejecutivo" y además dispuso que durante todos los partidos programados durante este tiempo de luto "todos los jugadores llevarán brazalete negro".

Asimismo, "las instalaciones administrativas y deportivas de la Asociación del Fútbol Argentino permanecerán cerradas" y se instó a todos los clubes y ligas del país a adoptar las mismas medidas "en muestra del merecido reconocimiento hacia Diego".