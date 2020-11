"Es un debate estéril": un experto desmonta la polémica de los niños en las reuniones de Navidad

Galicia ha planteado una nueva variable en el debate sobre las restricciones del coronavirus y las reuniones familiares. El borrador planteado por Sanidad fija en seis personas el límite a la espera de que lo que se decida en el Consejo Interterritorial. Madrid ha pedido que se amplie a diez en las fechas más señaladas como Nochebuena y Nochevieja.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado esta mañana en 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló la posibilidad de que los niños computen de manera diferente en el recuento final para establecer el límite. "Lo niños de menos de 10 años son, probablemente, personas que tienen un riesgo de infección mínimo. Y, por tanto, un niño no puede ser considerado como un adulto", ha dicho.

Se lo hemos preguntado a Benito Almirante, Jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La propuesta de Alemania

Por un lado los niños o adolescentes contagian menos y tienen muchísimo menos enfermedad. Además, los colegios están cumpliendo. Contribuyen los dos factores. Los niños contagian menos y eso está demostrado.

Sobre los niños y la Navidad

Tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos. Van a ser unas Navidades diferentes. Es un debate un poco estéril. Es un poco arbitrario, lo que tenemos que hacer es tener unas reuniones familiares con las personas que estén más cercanas a nosotros. No podemos hacer reuniones de muchas personas. Podemos hacer a lo largo de las Navidades seis o siete comidas diferentes con personas diferentes. Esto tiene más riesgo. La interacción social hay que tenerla muy controlada y reducida.

Sobre la intención de las familias de reunirse

Cada vez que aumentemos los círculos familiares, hay más riesgo. No es lo mismo hacer una reunión de personas con edad media que hacerla con personas de edad avanzada o con enfermedades previas. Esto es una situación de un riesgo muy elevado. Quizá estamos limitando el debate al número y quizá hay otras cuestiones que se tienen que considerar. La responsabilidad será totalmente individual porque al interior de las casas no se puede llegar.

Tiene riesgo que los familiares de otros territorios se paseen por los domicilios de otros. Todo el mundo tiene un gran deseo de ver a sus familiares, pero hay que limitarlo y hay que hacerlo reduciéndolo a un único núcleo familiar. Un solo caso podría transmitirse a todas las familias.

Sobre la realización de test previos

Podría servir si el resultado fuera positivo. Si diera negativo sería más difícil. El caso negativo en los asintomáticos puede arrojar problemas. Puede haber falsos negativos, sin ir más lejos con el test de antígenos. No hay garantía de nada. Creo que este debate no se debería plantear porque los test rápidos están hechos para hacer búsquedas estructuradas, no de manera individual. No es factible que durante los diez días de Navidades una persona se haga test todos los días.

Sobre la posibilidad de hacer viajes

El viaje conlleva interacción social y estos días con mucha más profusión. Los viajes están ligados a interacción social y mi recomendación es hacer unas Navidades sencillas porque seguramente no nos arrepentiremos, el año que viene estaremos mejor sin ninguna duda. Merece la pena que estos días estemos más tranquilos.

Sobre las normativas anticovid

Yo siempre he sido partidario de que todas las normas que tengan restricciones sean claras y coordinadas entre los territorios porque si no da lugar a una confusión entre las personas que no es positiva. Se tendría que llegar a un acuerdo en el Consejo Interterritorial que unificara las normativas. La gente se mueve mucho de unas CCAA a otras, todas las personas deberían tener claras las normas a seguir.