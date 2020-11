"Eso evita tener ritmo y sorpresa": Míchel explica el gran problema del Real Madrid

Míchel pasó este jueves por 'El Larguero' y en su conversación con Manu Carreño y todo el equipo analizó la situación del Real Madrid. En su opinión, los problemas que tiene el equipo de Zinedine Zidane respecto al curso pasado tienen que ver con la edad que tiene la plantilla.

"Veo a un equipo cansado. Hay un grupo de jugadores muy veteranos, otros muy jóvenes y, entre medias no hay tanta gente", señaló. Para el técnico, los jugadores "imprescindibles" de la primera plantilla del Real Madrid tienen más de 30 años, lo que hace difícil tener ritmo, causar sorpresa y dominar al rival, algo que al equipo parece que ya "no hace tanto". En este sentido, señaló que le sorprende que un técnico como Zinedine Zidane, "que ha ganado tres Champions League de forma consecutiva" no goce de un "consenso absoluto".

Para el exjugador del Real Madrid, el equipo blanco necesita cuatro o cinco jugadores con los que "fortalecer la plantilla". De hecho, cree que esa es mejor opción que hacer el fichaje de una gran estrella. "En lugar de un galáctico iría a por esos cuatro o cinco jugadores. Es mi opinión particular. El equipo ha caído dos años pronto en la Champions y con un jugador no vuelves a elevar el nivel. Se necesita un poco más de estabilidad, de fortalecer esa plantilla", afirmó para ratificar de fichar un grupo más que un único jugador.

En todo caso, Míchel mostró su gusto por un delantero como Erling Haaland, del que destacó que es un futbolista que "mete goles con distintos registros", no solo a través de remates. "No es un rematador, sino un jugador", añadió. Eso sí, se cuestionó sobre cómo encajaría en un equipo como el Real Madrid en el que su delantero centro tiene que estar más en el área.

En esta transición que plantea Míchel sí tendría hueco Sergio Ramos unos años más: "No tendría problema en darle dos años. Evidentemente no a cualquier precio, pero si no renuevas a Ramos vas a tener que encontrar a un Ramos, no solo en el campo si no que dé orden en el vestuario", avisó, alertando del peso del central en el equipo en todas sus facetas.

