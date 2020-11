El nombre de Diego Armando Maradona copa todas las tertulias futboleras el día posterior a su fallecimiento. A la sucesión de reconocimientos se ha sumado en El Larguero en exjugador madridista y ahora entrenador Míchel González, con quien vivió numerosos enfrentamientos e incluso le telefoneó con la intención de compartir vestuario en Nápoles: "Yo no quería hablar con nadie pero, cuando me dijo mi mujer que era Maradona, como para no ponerse".

"Le di las gracias y le dije que me encantaría jugar a su lado", aseguró el español acerca de esta negociación que no terminó llegando a buen puerto debido a su deseo de quedarse en el Santiago Bernabéu. "Él me dijo que también, pero que no creía que le fichara el Madrid. Cualquier jugador querría jugar en el Real Madrid, aunque te llame Diego", añadió Míchel, reafirmándose en su decisión.

Sobre la figura de Maradona, Míchel lamentó los "episodios realmente desafortunados" que protagonizó fuera de los estadios en "situaciones innecesarias". Sin embargo, alabó las cualidades del "mito" con la pelota: "Donde se ha hecho un héroe ha sido en los momentos imposibles. Cualquier selección que hubiera tenido a Maradona probablemente hubiese sido campeona del mundo", apuntó, a pesar de que desde su punto de vista no supera las capacidades de Leo Messi.

"Messi es mucho más regular y hace muchas más cosas de las que él hacía", aseveró el técnico al establecer una comparativa en la que distan mucho sus personalidades. "Cuando Messi se retire del fútbol no creo que se hable tanto de su vida familiar. Hay muchos fieles capaces de perdonar esas cosas, otros no tanto", zanjó.

"El Madrid necesita 4 o 5 jugadores"

Además, Míchel tuvo tiempo de valorar la temporada actual del Real Madrid. Considera que el bajón de los de Zinedine Zidane respecto al pasado curso tiene que ver con el relevo generacional: "Veo un equipo cansado. Hay un grupo de jugadores muy veteranos, otros muy jóvenes y entre medias no hay tanta gente. Los jugadores imprescindibles tienen más de 30 años y eso evita ritmo, impide tener más sorpresa, dominar al rival, que no lo hacen tanto...", señaló, sorprendido por que "un entrenador que ha ganado tres Champions consecutivas nunca ha ganado un consenso absoluto" haciendo referencia a 'Zizou'.

En cuanto a las necesidades blancas, el exfutbolista prevé que el conjunto blanco "necesita 4 o 5 jugadores" en lugar de una gran estrella. Aun así, en esta transición que plantea Míchel sí tendría hueco Sergio Ramos unos años más: "No tendría problema en darle dos años. Evidentemente no a cualquier precio, pero si no renuevas a Ramos vas a tener que encontrar a un Ramos, no solo en el campo si no que dé orden en el vestuario", avisó, alertando del peso del central en el equipo en todas sus facetas.