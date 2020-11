"Me sigo tambaleando": el aplaudido discurso de Álex García en el que se deconstruye ante el feminismo

El actor Álex García, conocido por su papel en Antidisturbios, pasó por los micrófonos de Cadena SER para hablar con Mara Torres y sus palabras fueron de lo más emocionantes. El actor habló de su deconstrucción como hombre ante el feminismo a raíz de interpretar a uno de los violadores del caso de La Manada en la obra teatral Jauría, que recrea la sentencia.

"Llegué a pasarlo mal porque descubrí comportamientos míos y sigo descubriendo que todavía los tengo que mejorar. Que los tengo adquiridos y detrás de este chaval aparentemente majo y comprometido, que yo sé que eso existe y soy así, todavía hay un tío que puede hacer daño y que puede poner a una amiga o a una chica en una situación violenta", manifestaba García, haciendo una reflexión sobre el machismo intrínseco que existe en la sociedad.

El actor reconoció haber identificado el machismo latente de algunas de sus actitudes y varias conductas que, pese a no saber que existían, estaban ahí, contribuyendo al sistema patriarcal. "He descubierto que participaba de eso sin llegar a extremos y me sigo tambaleando aún. Cómo hago yo para gestionar esto porque soy así. No es una decisión, te sale inconscientemente y quiero cuidarlo. Quiero saber verlo para poder evitarlo", aseguraba.

Así, ponía en valor su aprendizaje con este personaje para darse cuenta de su parte machista. "Y más allá del machismo, de la violencia que el hombre antropológicamente no es consciente que genera a la mujer, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer viene de estar no vista, golpeada y violentada normalmente. Estamos hablando de una situación que hemos normalizado y que genera más violencia de la que se dice. Y yo he descubierto que he podido estar cerca de eso y me sigo tambaleando", reflexiona.

Esta intervención ha sido muy aplaudida en redes sociales y el discurso se ha viralizado entre personajes públicos e incluso del mundo de la política. Desde compañeros de profesión hasta líderes políticos como Íñigo Errejón. Asimismo, ha sido muy celebrada por el colectivo feminista, que celebra el valor para darse cuenta y hacerlo público y anima al resto de hombres a recorrer el mismo camino que el actor. Acumula en Twitter casi mil retweets y más de tres millones de 'fav'.

Escucha estos dos minutos, brutalmente honestos, que hacen pensar.



pic.twitter.com/UoM7TmqAjJ — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 28, 2020

Bravo Alex. Muy valiente por tu parte ♥️👏 https://t.co/ZJpRI7DRdJ — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) November 28, 2020

Qué reflexión tan sencilla, tan lúcida y tan necesaria de @alexgarcia_web sobre el machismo no como problema teórico sino como experiencia personal, escuchadla aquí 👇🏾 https://t.co/DXtXOMDben — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) November 28, 2020