"No sé que pasa con este chaval": El tirón de orejas de Mijatovic a Zidane tras la derrota contra el Alavés

El Real Madrid se dejó otros tres puntos en Valdebebas, esta vez frente al Alavés, por 2-1, con los goles de Lucas Pérez y Joselu Mato, que a pesar del tanto de Casemiro, pudo llevarse los tres puntos frente a los blancos.

Mijatovic analizó las claves del encuentro en Carrusel Deportivo, con un discurso contrario a las ideas de Zidane durante el encuentro, con el que se encontró molesto en algunos factores que condicionaron el choque como la preparación previa, así como el repaso de nombres propios. Luis Rioja por la banda izquierda fue uno de los grandes puñales por parte del Alavés, que no consiguió parar Zidane:

"Sí, debe arreglarlo pero esto empieza cuando tú preparas este partido, sabiendo que el Alavés tiene tres jugadores arriba que son su fuertes. Entonces, tú si tienes a Lucas Vázquez, que contra el Inter estaba más adelantado e hizo un buen partido, tú hoy no puedes vovlerlo a poner como lateral, porque tienes un Militao ahí. No sé qué pasa con este chaval porque no juega ni como central ni como lateral, y vuelves con Lucas Vázquez, con Asensio por delante, que sabes que Asensio no le puede ayudar tanto como cualquier otro jugador", criticó tajante a Zidane sobre la gestión de la plantilla sin entender muy bien algunas de las decisiones del francés.

Mijatovic cree que todo radica en la preparación previa al partido: "Preparando este partido, creo que no se han dado cuenta de que el punto fuerte del Alavés es esa banda izquierda y los dos delanteros, que es donde empieza el problema. El Alavés me ha sorprendido mucho porque ha salido con muchísimas ganas, sin miedo y eso sorprendió al Real Madrid", sentenció el analista de Carrusel Deportivo, quien conoce a la perfección las claves del vestuario blanco.