El presidente de Newell's en Carrusel: "Ojalá algún día podamos tener a Messi, lo amamos igual que a Maradona"

Este domingo Leo Messi homenajeó a Diego Armando Maradona dedicándole el gol que marcó ante el Club Atlético Osasuna quitándose la camiseta y mostrando la que llevaba debajo: la camiseta de Newell's Old Boys.

El equipo rosarino es, junto a la selección argentina y el Barcelona, el equipo en el que ambos han militado. El presidente del cuadro rojinegro Eduardo Bermúdez se pasó poco después por 'Carrusel Deportivo'.

"Estoy muy contento la actitud de Messi, para nosotros es un ídolo máximo. Es una persona excelente que ama a Newell's. Ojalá algún día, no importa la edad, cuando él lo decida, lo podamos tener acá. Aquí lo amamos igual que a Maradona"

Bermúdez también se expresó acerca de la dedicatoria en particular, la cual no esperaba. "Es una gran emoción ser presidente de este club. Acá tenemos adoración por Messi, no tenía ninguna duda que por el amor que le tiene a Newell's iba a tener una actitud similar aunque no esperaba esto. Ha sido tremendo".

Eso sí, cuando se le preguntó directamente por si cree que Messi finalizará su carrera en Newell's, prefirió no mojarse. "Me parece imprudente ponerme a dar una opinión cuando el está en otro club. Venga o no venga, lo amamos. Es una persona muy querida en toda la ciudad de Rosario. Ojalá que ocurra".