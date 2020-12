Gabi: "Xavi está preparado para entrenar al Barça"

El exatlético Gabi Fernández afronta nuevos retos después de haber colgado las botas en Qatar. Su idea de futuro, tal y como ha asegurado en El Larguero, pasa por los banquillos y a poder ser como primer entrenador, siguiendo así los pasos de su ya excompañero y extécnico Xavi Hernández. El catalán está en boca de los candidatos a las próximas elecciones al FC Barcelona como uno de los futuribles técnicos azulgranas y a Gabi no le extraña.

"Estos dos años se ha preparado para ello", confirmó el madrileño, haciendo referencia a su primera experiencia en Oriente. "Ha hecho un grupo de trabajo muy humano, muy afín a él y en poco tiempo lo veremos por ahí", manifestó Gabi, aunque dejando claro que sus perspectivas de ver a Xavi de vuelta en Can Barça carecían de información propia.

"Si todos los candidatos hablan de Xavi, gane el que gane va a ir Xavi. Yo he escuchado a cuatro y los cuatro dicen que va a ir Xavi. Muy mal se le tiene que dar", explicó la leyenda viva del Atlético de Madrid, atando cabos a tenor de las publicaciones de las últimas semanas.

Además, Gabi Fernández destacó su percepción del barcelonista sobre el verde. "Me sorprende su inteligencia para ver el fútbol. Él lo ve muy fácil, pero los demás no lo vemos. Yo le decía '¿qué me estás contando, Xavi?'", comentó entre risas, tratando de ponerle en valor como un estudioso del juego, aunque con una idea muy diferente a la suya: "Es un apasionado del fútbol, es un loco, está todo el día".