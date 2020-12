'Fantástico y viral': así es el videoclip de lo nuevo de Kuqui Alegre junto a La Bien Querida

"Mi nombre es Óscar Alegre, aunque la gente me conoce como Kuqui Alegre. Me gustaría decir que nací en Misuri, pero nací en Badajoz, e igual tampoco está tan mal. Llevo toda la vida dedicado a la música y ahora estoy presentando Fantástico y Viral, que será mi segundo álbum de estudio", así se presenta el músico poco antes de que vea la luz en Fuego y Chinchetas uno de sus videoclip más especiales, el de la canción que dará nombre al disco y que ha grabado con La Bien Querida: "Es una colaboración muy bonita con mi amiga Ana Fernández", cuenta orgulloso.

Lo cierto es que la voz de Kuqui Alegre es de esas que no deja indiferente desde la primera escucha. O te atrapa o te espanta. Los que estén en el primer grupo disfrutarán ahora de oírle cantar junto a La Bien Querida, el contrapunto perfecto de esta historia real a la que ha puesto música. Una canción en la que brillan los sonidos electrónicos de los 80 y que, como ya ocurrió con el primer single de su próximo trabajo, deja claro un cambio de rumbo: "Estoy haciendo más pop electrónico que en el primer disco, que era algo más rock".

Su primer disco, Vamos a matarnos, le dio muchas alegrías. Estuvo girando por toda España durante dos años, llegando a tocar festivales como Womad, en Cáceres y guarda ya como un tesoro la noche que tocó en la sala Joy Eslava de Madrid. Su segundo trabajo llega en mitad de la pandemia y no oculta su desánimo por la situación pero espera que pronto pase todo y pueda salir a girar de nuevo: "Simplemente quiero seguir haciendo música y que no me moleste ningún tipo de pandemia".