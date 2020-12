Un hospital solo con ladrillos

Un hospital sin pacientes, sin sanitarios y sin terminar. Pero inaugurado, con fotos y vídeos del PP, porque allí estaba Pablo Casado en calidad de presidente del partido, acompañado de las autoridades competentes, la presidenta de Madrid y el consejero de Salud. Además del alcalde de Madrid y portavoz Nacional del PP. La gran apuesta de Ayuso se ha inaugurado a puerta cerrada, sin que los periodistas hayan participado del recorrido y sin que hayan podido preguntarle a la protagonista, que sólo ha dicho unas palabras pero sin responder a la prensa. Quizás es por esto que le decía el alcalde a Pablo Casado y que ha recogido un micrófono de las cámaras que han inmortalizado el momento.

El alcalde, le dice a Casado "no hay una pregunta con buena intención. Todas tienen una mala leche...". Poco después Casado preguntaba si había quirófanos y le aclaraban que no. No sabemos si también el presidente del PP lo preguntaba con intención.

Un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, ha dicho la presidenta. Y tiene razón. No puede ser una mala noticia. Salvo que en plena emergencia sanitaria como estamos, se abra un nuevo hospital sin contratar a un solo sanitario, sino que se planee sacarlos de los otros hospitales madrileños sobrecargados ya, agotados y con plantillas bajo mínimos. Un hospital es su personal, no sus ladrillos. Tampoco es de recibo que la comunidad no concrete cuánto costará finalmente esta nueva infraestructura, hasta ahora lleva el doble de lo previsto.

De momento, tenemos ladrillos, fotos, vídeo y declaración sin preguntas... a la espera quedamos de que las obras terminen, lleguen sanitarios y se atiendan pacientes. Entonces sabremos si alivia al resto de sistema sanitario o lo estresa más.