La orgía y el eurodiputado

La doble moral (si existe y como quiera llamarse) en políticos que defienden causas extravagantes y antinaturales, causas cazurras, suele ser habitual porque hay pocas personas que estén a una altura tan baja de sus ideas; eso no los convierte en mejores, sino peores. Por eso siempre hay un punto de la miseria humana en que un político ultra reclama de los demás cosas que él en privado no está dispuesto a hacer. Y aún así no me parece incompatible ser homófobo con ser homosexual, es decir: es compatible ser homosexual con impedir que los homosexuales tengan los mismos derechos que los heterosexuales. Por eso es importante siempre juzgar a la gente por lo que hace, no por lo que es. Y en cualquier caso de este asunto, tan habitual y familiar, me parece bastante más escandaloso que en una ciudad con los bares cerrados y el virus suelto, 25 personas, sean quienes sean, de la condición sexual que sean, se encierren para hacer una fiesta.