Mijatovic: "Hay jugadores del Real Madrid que no saben qué hacer para remontar un partido"

El Grupo B de la Champions vivirá la semana que viene una última jornada de infarto con sus cuatro equipos con opciones de pasar a los octavos de final tras la victoria del Inter de Milán en Moenchengladbach (2-3), mientras que el Liverpool inglés y el Oporto portugués se clasificaron para la siguiente ronda.

Tras la derrota en Kiev ante el Shakhtar, el Real Madrid necesitaba que el Borussia Moenchengladbach no ganase al Inter en casa para seguir dependiendo de sí mismo el próximo miércoles cuando se mida a los de Marco Rose en el Alfredo Di Stéfano y los 'neroazzurri' cumplieron con su obligada victoria que le da también opciones para su último duelo ante el campeón ucraniano.

Mijatovic, en 'El Larguero'

El ex del Real Madrid y comentarista habitual de la SER, Predrag 'Pedja' Mijatovic, ha charlado con Manu Carreño sobre cómo ve al Real Madrid tras esta dolorosa derrota en Champions: "El Madrid es un equipo que tiene muchísimas dudas y no puede aguantar ni 90 minutos. La segunda parte ha sido horrorosa, no solo en el partido, sino prácticamente en toda la temporada. Muchísimos jugadores no saben qué hacer, cómo aguantar y remontar. La remontada en Alemania ha sido una iniciativa de algunos jugadores, pero el resto de partidos, quitando al del Inter, el equipo no está jugando como nos tiene acostumbrados", ha lamentado.

Sobre el estado físico de algunos jugadores, Pedja ha asegurado que el Madrid "no trasmite la suficiente confianza para hacer algo más que defender algo que no son capaces de defender". "Falta el gol, evidentemente. La noticia positiva es que dependes de ti mismo, pero también sabes que juegas contra un equipo que también tienen el riesgo de perder y no claficarse", ha dicho.

"Zidane también ve que muchas veces los jugadores no cumplen o no pueden cumplir las tareas que él mismo detecta en el descanso o antes del partido. Y esto, es un problema. Los jugadores tienen que darse cuenta que tienen que hacerlo muchísimo mejor como para poder soñar. Los jugadores cuando les oyes asumiendo la culpa al entrenador, dicen 'pues muy bien, ya estamos sobre protegidos'. Zidane también ve que muchos jugadores no cumplen las tareas que deben cumplir", ha detallado.

Mijatovic se considera optimista. "El Madrid ha demostrado que en sus compromisos importantes sí puede dar la cara, pero el problema son los equipos humildes y eso, se ha visto en Liga y Liga de Campeones. Ahora saben que no pueden fallar, pero quedan muchos partidos más con rivales que no son tan importantes. Aquí podemos volver a eta dinámica bastante peligrosa. El Madrid, hasta el momento, no ha conseguido esta regularidad", ha definido.

Sobre Zidane, ha considerado que lo ve más serio que antes. "Le ponen nervioso ciertas preguntas de los periodistas. Pero le veo bien, declarando que quiere seguir y no abandonar. Pero esto no es solo hablarlo, también hacerlo", ha sentenciado.