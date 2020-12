Santiago Niño-Becerra: "Nos estamos dando cuenta de que España es un país pobre"

Gerardo Cuerva, el presidente de la patronal de la pequeña y media empresa ha dado una entervista en el País con este titular: “Las empresas ya no piensan si cerrar o no, están pensando cuándo cierran”. Cuerva pide ayudas para las pymes. Pero, ¿de dónde pueden salir esas ayudas? Santiago Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica en el IQS de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, responde en su sección semanal en 'La Ventana' que "aquí en España las ayudas van entre 1000 y 2000 euros. El señor Cuerva tiene toda la razón porque el panorama después de la batalla no será lo mismo, la situación de una pyme alemana no será igual que la de una pyme española. Aquí te das cuenta de que España es un país pobre, nos han hecho creer durante años que no lo era pero no lo es. Todo el esfuerzo que está haciendo el Estado español y las comunidades autónomas están saliendo prácticamente de deuda, en el cajón no hay nada". Niño-Becerra opina que si "se cumplen las previsiones, España puede colocarse en el 2021-2022 en 300.000 millones de euros más de deuda con la que cerró 2019".

Armonización fiscal

Con Santiago Niño hablamos también sobre el debate económico de la semana, la armonización fiscal, "un tema realmente complejo, pienso que Madrid no debería ser una comunidad autónoma. Asimilar a Madrid con una estrructura que no tiene ninguna otra zona de España con otras zonas de España es como comparar un Ferrari con un Fiat Punto. Creo que se terminará armonizando pero la famosa descentralización dónde queda. Hay una zona que es lógico que se beneficie de una situación de la que las otras no pueden beneficiarse", subraya.

Uniliver prueba en Nueva Zelanda la semana laboral de 4 días

El fabricante Unilever va a probar en Nueva Zelanda desde diciembre de 2020 y durante doce meses la semana laboral de cuatro días entre sus trabajadores. "Nueva Zelanda no recurre a despidos aumentando la productividad, y a base de inversión, no hay otra vía", opina Niño-Becerra.