El día en que Espartero bombardeó Barcelona

Cuando visitas Barcelona, uno de los puntos que tiene una mejor vista de la ciudad es el castillo de Montjuic. Esto no es, evidentemente, casual. Hace muchos siglos que ahí ha habido una construcción para alertar de los posibles peligros que podían acechar la capital catalana por mar.

Pero no es esa faceta de protección la que ha quedado más grabada en la memoria colectiva de la ciudad. La construcción actual fue levantada bajo las órdenes del rey Felipe V, después de tomar la ciudad para la causa borbónica, a principios del siglo XVIII. Y a partir de entonces no fue un castillo que fuese visto con simpatía por la población. El 3 de diciembre de 1843 encontramos uno de los días negros en la historia de esta fortaleza. Esto se debe a que, ese día, el gobierno liberal del general Espartero decidió que la mejor forma de aplacar las revueltas que se estaban produciendo en la ciudad era el bombardeo de esta desde la montaña de Montjuic. El alzamiento popular, motivado por la política de librecambio que quería propugnar Espartero y que habría sido letal para la industria textil de la ciudad, no tuvo más remedio que rendirse ante la fuerza bruta de los cañonazos. Eso sí, el propio Espartero marcó con esa acción el principio del fin de su carrera política. El castillo, por su parte, tuvo un protagonismo tenebroso en la turbulenta historia española de los siguientes cien años.