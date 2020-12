La cabeza en tiempos de coronavirus

Desde el principio. Desde lo que se dio en llamar confinamiento severo hubo una voladura de tal calibre que yo recuerdo que mi compañero Pablo Ordaz y yo fuimos a varios centros psiquiátricos a hacer un reportaje, y allí tras ver cómo estaban de vacías las capitales de todo el mundo, y tras ver al Ejército patrullando y a la gente escondida en sus casas, el mensaje de muchos internos era: "¿Veis? Ahora quién es el loco". Esto en cuanto al trastorno grave, en cuanto a la percepción de la realidad. En otro plano distinto, hoy El País publica que el consumo de medicamentos para ansiedad, depresión y problemas de sueño subió un 4% durante la primera ola. A una sociedad a la que le amputan el afecto, el contacto, a la que le prohíben salir de casa o recomiendan que no salga, a la que le organiza el Gobierno sus comidas y sus cenas, esa sociedad, aunque se esté haciendo todo por su bien, va a pagar un precio. Está pagando un precio. Psicológicamente altísimo. En forma de desigualdad por cuestiones de edad o de dinero, en forma de aprensión, en forma de miedo, en forma de sospecha. En Galicia decimos, en otro contexto, pero decimos: "A cabesa non para". Y la cabeza habitualmente no para, pero en estos tiempos, y los que vienen sean como sean, tendremos que obligarla a frenar un poco.