La emotiva carta del hijo de un militar asesinado por ETA contra el chat en el que se habla de fusilamientos

Pablo Romero, hijo del teniente coronel Juan Romero Alvarez, asesinado por ETA, ha escrito una carta haciendo referencias al chat de WhatsApp de militares retirados en el que se hablaba de fusilamientos y alzamientos. El chat en el que se habla en términos antidemocráticos está formado por exmilitares de la XIX promoción de la Academia General del Aire, la misma promoción a la que pertenecía el padre de Pablo, que murió en 1993 en un atentado del Comando Madrid de ETA.

Respeto a la memoria de su padre

Pablo, que califica el chat de "infame", muestra su "dolor" y "enfado" porque se use la memoria de su padre para pronunciarse en esos términos antidemocráticos, y denuncia la "utilización política de su asesinato". Defiende Romero a los militares que no defienden al "grupo de exaltados" y agradece que "José Ignacio Domínguez, teniente coronel de esa promoción se desmarcarse públicamente" en una entrevista en Hora 25. Acusa a los militares retirados que hablaron de fusilar a 26 millones de rojos de dar la cara "porque nada tienen que perder".

Esta es la carta completa:

Tras un par de días de reflexión, no me queda más remedio que aclarar algunos aspectos muy dolorosos —para mí—sobre las cartas y el chat (infame) de algunos miembros de la XIX promoción del Aire, a la que mi padre pertenece.

En primer lugar, quiero expresar mi dolor y enfado porque se utilice la memoria de mi padre para realizar semejantes pronunciamientos. Eso no es un homenaje, sino la utilización 'política' de su asesinato. Eso no lo consentiré jamás. Su legado es otro:

Afortunadamente, en esa promoción hay muchos hombres que no apoyan lo que dice el grupo de exaltados. Entre ellos, quiero agradecer a José Ignacio Domínguez ("el niño" era su mote), teniente coronel de esa promoción, por desmarcarse públicamente.

Hay que insistir, además, en que todos los miembros de la XIX promoción del Aire están retirados. Por tanto, opino que no parece que exista valentía alguna en sus acciones: dan la cara porque nada tienen que perder. "Patriotismo de sofá, café y puro", si me permiten.

Y añado que varios de ellos colgaron el uniforme hace décadas para ser pilotos de Iberia; 15 de ellos firman con sus cargos militares cuando hace años que los abandonaron por sueldos y condiciones infinitamente mejores. Allá cada cual con sus lealtades. (¿Todo por la pasta?).

Así que pido públicamente que se respete la memoria de mi padre, digno miembro de la XIX del Aire, y que no se use su dramático asesinato para finalidades claramente antidemocráticas. Estoy seguro de que él no hubiese firmado nada de eso. Va por ti, papá.

Pablo Romero. Hijo del Tcol. Juan Romero Alvarez, asesinado por ETA y miembro de la XIX promocion de la Academia General del Aire.

Pablo Romero es periodista, y autor del podcast Las tres muertes de mi padre sobre el asesinato en 1993 en la calle Joaquín Costa de Madrid de su padre y otros cinco militares a los que les alcanzó un coche bomba del comando Madrid de ETA cuando iban en un minibus del Ejército.