La mina de 'Oro, salitre y carbón' de Nacho Vegas

El matemático y politólogo, Jorge Riechmann, publicó en 2004 un ensayo titulado ‘Gente que no quiere viajar a Marte’ donde argumentaba que en un mundo con recursos limitados y dentro de un mercado libre dispuesto a depredarlos, una de las vías más necesarias y urgentes para acabar con la pobreza y la desigualdad es el ecoactivismo. Este ensayo sirvió de fuente de inspiración para una canción que Nacho Vegas dedicó al veinte aniversario de Ecologistas en Acción titulada "No me voy a Marte".

Esta canción está dentro de un recopilatorio muy especial que ha publicado el artista titulado Oro, salitre y carbón que resume sus últimos diez años de trayectoria y del contexto social de España en los últimos años. Se trata de una doble antología con canciones editadas fuera de los álbumes oficiales, algunas inéditas, y versiones, que reflejan los cambios en su trayectoria en los diez últimos años y del mundo en el que vivimos.

Según ha explicado Vegas en la entrevista en la sección de música de La Ventana, "quería volver a publicar canciones que tuvieron un recorrido corto al publicarse fuera de los circuitos oficiales" y otorgarles la importancia que merecen.

El título del disco rinde homenaje a unos versos de Violeta Parra, una de las artistas de referencia del músico que defiende la importancia del folcklore y la música tradicional en nuestras vidas. En el recopilatorio, incluye una versión de su canción "Arriba quemando el sol", temas en directo como "La última atrocidad", nuevas versiones como canciones como "Brujita" y hasta una canción infantil, la única en su discografía. También repasa canciones clave en esta década como "Cómo hacer crac" escrita durante la explosión del 15M.

En cuanto a las canciones inéditas, destaca "Fabulación": "No quería hacer una canción sobre todo lo que está pasando, pero al final se coló esta"; "Lyrica" que toma su nombre de un medicamento contra la ansiedad o "El carmín de la pola", una preciosa adaptación de una canción popular asturiana.

Durante el programa, celebrado en el Parque de Cabarceno en Cantabria, el artista nos ha hablado de su compromiso ecológico y social. Aprovechamos su canción "No me voy a Marte" para repasar otras canciones relacionadas con la naturaleza con la ayuda de Laura Piñero:

No falta la música en directo, otra de las reivindicaciones de Vegas, que destaca la importancia de un sector "unido" de cara a afrontar la situación de crisis que vive la industria de la música en España y que ha convocado nuevas manifestaciones para el 11 de diciembre.