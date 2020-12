El Poder Judicial cuestiona la definición del consentimiento en la ley del solo sí es sí

El Consejo General del Poder Judicial ya tiene sobre su mesa el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual para emitir su informe que no es vinculante. Si no le renuevan antes, este Consejo General del Poder Judicial espera tener listo el documento a finales de enero. Los vocales Roser Bach, Pilar Sepúlveda y Juan Manuel Fernández han mantenido los primeros contactos y ya han puesto de manifiesto las reservas al elemento estrella de la reforma del departamento de Irene Montero. A los ponentes no les gusta la definición que hace la Ley del solo Sí es Sí del consentimiento y algunos de ellos apuestan directamente por suprimir el párrafo.

Siempre según las fuentes consultadas por esta emisora, los vocales sostienen que la reforma define el consentimiento en negativo, incluyendo conceptos jurídicos indeterminados y creen que es un error porque parece que busca meter al juez en vereda. Además consideran que están redactado de forma encorsetada, que no abarca todas las situaciones y esto puede dar lugar a que perjudique a la víctima ante determinados casos. Tras la primera reunión, entienden que basta con establecer, como ya hace el proyecto, que será agresión sexual cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. A su juicio, no hay un problema de seguridad jurídica ni de regulación y el mejor ejemplo está en la sentencia de la manada que dictó el Tribunal Supremo. De todas formas, han pedido un informe sobre derecho comparado para estudiar la regulación legal que han hecho sobre el consentimiento otros países europeos como Suecia o Alemania donde la cuestión también ha generado mucho debate.

Este grupo de trabajo tampoco ve con buenos ojos que la reforma contemple que el juez, razonándolo y atendiendo a la menor entidad del hecho, pueda rebajar la pena de prisión de entre uno y cuatro años en un grado o sustituirla por multa. Los vocales entienden que este es un problema derivado de haber suprimido la figura del abuso sexual y para solventarlo quieren proponer un subtipo atenuado de la agresión sexual con penas inferiores a tres años o sustituibles por multa. Una regulación distinta para que esos casos menos graves no se queden al arbitrio del juez que tendría que atenerse a una cláusula abierta en vez de ceñirse al principio de taxatividad de la norma penal.

Tal y como les adelantó la Cadena SER, el Ministerio de Justicia presentó numerosas objeciones para tratar de corregir el texto, aunque aseguraban que aun quedaría mucho trabajo por hacer en el trámite de enmiendas de los grupos y de informes del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.