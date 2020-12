"Los test de anticuerpos no son un pasaporte familiar"

Los test rápidos para COVID-19 ya son una realidad en las farmacias de España. Se trata de una herramienta más en la lucha contra la pandemia. La prueba es bastante sencilla, a través de un simple pinchazo en el dedo, nos dice en apenas diez minutos si tenemos anticuerpos contra la enfermedad o no.

"No es un pasaporte familiar, no es un pasaporte individual", advierte Concha Gimeno, Jefa del Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario de Valencia, en esos test "detectamos anticuerpos, es un marcador de infección pasada". Los casos positivos se tienen que confirmar con una PCR, "en los casos positivos si sólo aparece la IgG posiblemente sí nos podríamos fiar de que es una infección baja en el tiempo. Si aparece IgM e IgG debería confirmar que en esos momentos no está replicando el virus, y por tanto no es una infección activa. Hay que comprobar que ese caso no se está contagiando el virus".

En las farmacias, aclara Gimeno, hay test de dos tipos, "el que es a través de punción, una gotita de sangre y a partir de ahí se realiza la detección de los anticuerpos. Otro que se realizaría a través de saliva midiendo los anticuerpos en la saliva, porque en la saliva también se producen anticuerpos".

En todas las pruebas microbiológicas la toma de la muestra inicial es fundamental, y no se está haciendo hincapié en eso, según la experta en microbiología, "en el caso de la saliva es fundamental que se tome en unas condiciones adecuadas, se retire bien, como en cualquier prueba. Si hacemos una prueba de aspirado nasofaringe pero no tocamos bien las paredes podría estar igual de mal que si saliva no estuviera bien emitida".