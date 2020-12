Margarita del Val, viróloga: "Los ensayos de la vacuna no son la vida real. Tenemos que ver cuánto protegen"

En las próximas semanas Madrid se plantea, junto al resto del país, unas navidades atípicas con restricciones en las reuniones familiares y toques de queda.

Una pequeña muestra de cómo pueden resultar estas medidas son las restricciones de movilidad este puente de la Constitución. Explica Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC, que pueden "mentalizar de lo grave que es la situación" y pueden sevir como un efecto "disuasorio", para que los ciudadanos tomen concienda de lo arriesgo que es, y más en invierno, los contactos en interiores. Pero las medidas "no pueden ser eficaces en sí mismas".

Un ejemplo de esta falta de conciencia, apunta del Val, es el aumento de casos en Estados Unidos tras las reuniones del 'Día de acción de Gracias'. Una situación que podría darse también aquí si "no estamos mentalizados de que continua siendo una situación a largo plazo" y que "depende de cada uno de los ciudadanos".

Algunas de las claves, además de reducir la movilidad y el número de invitados a las reuniones, son las medidas que tomemos durante la celebración. "Debemos ventilar los espacios, dejando un poco abiertas las ventanas", aconseja la viróloga, para "evitar que el ambite esté cargado y que todos respiremos el virus, en caso de haber un contagio".

En cuanto a la situación de la Comunidad de Madrid, la viróloga explica que parte del problema pudo darse por "la cantidad de turistas que recibíamos en marzo". La otra causa, la densidad de población de la capital. "Cuenta con menor extensión que otras capitales" así como "la vivienda es más pequeñas y en grandes edificios". Apunta también la intensa movilidad de los ciudadanos "nos movemos mucho, y eso es un problema".

El final de esta pandemía no queda clara, pese a la llegada de las primeras vacunas. Unas vacunas en las que la viróloga confía, pero que aún está por ver su efectividad real en la población. "Los ensayos son distintos a la vida real. Tenemos que ver cuánto protegen, especialemente en los casos graves", explica. Debemos confiar, no no solo en las pruebas realizadas por las farmacéuticas, "las agencias del medicamento van a valorar las vacunas que son seguras". "La seguridad es lo primero, lo importante en un medicamento que se pone a personas sanas es que le toleran muy pocos efectos secundarios".

Mientras esperamos a la vacunación, vuelve a plantearse el rastreo a través de test de antígenos realizados en las farmacias. Una decisión que la viróloga ve con buenos ojos, siempre y cuando "se haga una declaración obligatoria de los datos", lo que afirma: "descongestionaría la atención primaria".

La reflexión que nos deja esta pandemia es la importancia de tener unas buenas redes de investigación y prevención. No solo para luchar contra esta pandemia, también contra otras emergencias de salud - o de otro tipo- que pueden darse en el futuro. Para estar preparados ante estas posibles amenazas se ha creado la 'Plataforma de Salud Global". Un centro de investigación interdisciplinar que agrupa a investigadores y colaboradores del CSIC. "Colaborar entre todos desde las diferentes disciplinas está siendo muy eficaz y estamos aprendiendo mucho unos de otros", asegura del Val. Una iniciativa que aplaude, pero que también cree que ha llegado tarde: "Nos hubiera ido mucho mejor, no solo durante la pandemia, si invertiéramos en todos los ámbitos de investigación", insiste.

Invertir en investigación, salud pública y labores preventivas son las herramientas para evitar volver a ir detrás del virus, junto a los datos. Una asignatura que, señala la viróloga, "sigue estando pendiente en nuestro país" y que facilitaría el trabajo de los profesionales.

El esfuerzo de la comunidad científica de los últimos meses, señala, es "un triunfo de la humanidad que no debemos olvidar. Hay muchas personas que lo hicieron muy bien". Algo que debemos recordar, y de lo que debemos aprender.