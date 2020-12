"El Barcelona es el retrato de una decomposición a la que pongo el origen en 2017"

Este martes el Barcelona recibe a la Juventus a partir de las 21:00 en el que es el último partido de la fase de grupos de la Champions. La situación de los de Ronald Koeman en la competición europea es óptima. Ya clasificados, solo perderán la primera posición si caen por 3 ó más goles.

Muy diferentes son las cosas en LaLiga y más tras el tropiezo contra el Cádiz del pasado sábado. Aunque tiene dos partidos menos que muchos de sus rivales, se encuentra en una insatisfactoria novena posición con solo cuatro partidos ganados de los 10 jugados. Sobre este bajo rendimiento debatió el Sanedrín de El Larguero.

Para Marcos López, “lo que está viviendo el Barcelona es el retrato de una descomposición a la que pondría el origen en 2017, cuando Neymar se marcha a París y deja 222 millones en manos de una directiva que ya no está y donde toma la gestión del desastre. Este equipo viene de la mayor humillación recibida en los últimos tiempos". "La solución será larga, compleja y lenta", añadió.

En palabras de Ramon Besa, "la persona que todo el mundo está esperando que sea el gurú es Koeman. Él no habla para quedar bien. El equipo todavía no ha digerido ese cambio de sistema y ese fútbol más elaborado".

Sobre el entrenador holandés, Manu Carreño quiso opinar: "A Koeman hay que reconocerle dos cosas: lo primero su apuesta por los jóvenes y lo segundo que dejó la selección holandesa en un momento muy delicado del Barça sabiendo lo que había aquí".

En esta línea, Marcos López añadió: "Xavi tuvo la oportunidad de venir y no vino. Él sabía donde vivía, no hay que vivir de espaldas a la realidad. En Lisboa se tocó fondo y después volver a empezar es muy duro. Sobre todo si tu líder dice que se quiere ir".

"Messi dijo que se había ido y en realidad Messi se ha ido. En el momento que decide darle al botón del burofax, termina todo", agregó López.

Por último, Besa apuntó: "Es muy difícil que salga un buen equipo de una plantilla mal hecha. El Barça tiene un problema defensivo enorme. No es que no defienda, es que no tiene defensas".