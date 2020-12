El Atlético de Madrid superó (0-2) este miércoles al Salzburgo y sacó el billete a octavos de final en la Liga de Campeones, una final anticipada para ambos equipos que se quedó el conjunto español gracias a un gol de Mario Hermoso en el primer tiempo, que bastó ante un rival que no dejó de intentarlo sin éxito y sentenciado por Carrasco ya en los últimos minutos.

Los de Diego Pablo Simeone jugaron con el marcador sin perder la concentración en el campo austriaco. El Atleti selló su portería y fue solidario en el trabajo defensivo, pero no tuvo el control, permitiendo ocasiones a un Salzburgo que perdonó, con dos palos y un mano a mano con Oblak. El premio fue para los rojiblancos, que pasan segundos del Grupo A, al sorteo del próximo lunes.

🚨⚽️ El Post-partido del #RBSAtleti, a voz de @Tala_Radio



⏱️ "El Atlético de Madrid seguramente merecía mucho antes la clasificación"



🙄 "El enfado de Luis Suárez es la nota discordante del #RBSAtleti" pic.twitter.com/gyFxq2bHYs — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 9, 2020

Era el minuto 63, en la segunda parte, cuando ocurría una de las anécdotas del partido. Saltaba al campo el argentino Ángel Correa, en sustitución de Luis Suárez. El uruguayo caminaba hacia el banquillo lamentándose, hablando solo y tirando las botas. Su enfado era notable.

El exfutbolista Gustavo López se mostró enojado en 'Carrusel Deportivo': "No entiendo lo que ha hecho Luis Suárez. Primero, tienes que ser autocrítico contigo mismo. No estaba haciendo un buen partido y el Atlético necesitaba otra cosa. Es verdad que te quema porque no quieres salir, pero también debes tener un respeto a un compañero que va a entrar. Son de esos gestos que no me gustan como futbolista y mucho menos como entrenador", lamentó

Nuestro analista Kiko Narváez también se mostraba disgustado con las acciones del uruguayo: "No caemos en el respeto que tenemos que tener a la entidad y a los compañeros. Y es que su aportación ha sido muy poca. Necesitábamos un jugador como Correa", sentenció.