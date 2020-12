La aparición de una terrible epidemia

Ahora parece complicado recordar el momento en el que no habíamos oído hablar nunca de las palabras “covid” o “coronavirus”. Algo parecido pasa con la palabra SIDA. O mejor dicho, con el acrónimo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Tal día como hoy, el 9 de diciembre de 1981, el mundo empezó a ser alertado de una misteriosa enfermedad que aún no tenía nombre. La epidemia, que parecía cebarse especialmente en los hombres homosexuales, se había cobrado ya 75 víctimas en los Estados Unidos. El Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta sólo pudo alertar sobre la letalidad del virus, pero admitiendo que ni habían conseguido aislarlo ni tenían ninguna pista sobre cómo tratarlo. Con el paso de los meses, se hizo evidente que no era un virus que atacaba a los homosexuales, pero lo cierto es que la forma en la que fue presentado en sociedad no ayudó en nada ni a los homosexuales ni a los que estaban ya infectados por el virus. En los 39 años que han pasado desde que se anunció la llegada de esta enfermedad, se ha avanzado mucho en frenar su letalidad, pero sigue sin haber una cura. Además, sigue siendo extremadamente mortal en países con escasas infraestructuras sanitarias. A día de hoy, unos 33 millones de personas han muerto por culpa del SIDA, con casi 700.000 nuevas víctimas en 2019.