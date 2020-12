La vergüenza de evadir impuestos

Juan Carlos I abona una deuda con Hacienda de 680.000 euros para evitar una causa judicial. Traducido: me han pillado con las manos en los millones, así que mejor confieso lo que he ocultado al fisco de mi país, lo que no he pagado como cualquier español de ida y vuelta al taller.

Poca cosa, unas tarjetitas que mis nietecitos, y vayan ustedes a saber qué otros familiares -¡los reyes actuales no, los reyes no!, gritan desaforados sus defensores- se gastaban en cuchipandas variadas y lacostes en el Corte Inglés.

A continuación, o en la misma mañana, uno lee con el ánimo ya encogido que una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra.

Todos ellos, faltaría más, grandes españoles de bien, que los ricos siempre son ciudadanos respetables y de orden, gentes emprendedoras que han hecho grande a España y que darían su vida por salvarla de los socialcomunistas y bolivarianos que nos gobiernan tan malamente. Pues esta recua de canallas esconde 70.000 millones de euros al fisco cada año. 70.000.