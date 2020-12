El representante de Marcos Llorente: "Desde Anfield, he recibido muchísimas llamadas preguntando por él"

Julio Llorente, tío y representante de Marcos Llorente, estuvo anoche en El Larguero con Yago de Vega repasando todo lo que atañe a la carrera de su sobrino y analizando de primera mano el rendimiento del madrileño antes del gran derbi de mañana frente a su exequipo el Real Madrid. Fue muy comentada su salida, así como las pocas oportunidades en su etapa con Zidane. Han sido muchas las ofertas y muchos los equipos que han querido contar con los servicios del centrocampista colchonero.

"He recibido muchísimas llamadas desde Anfield por Marcos Llorente, pero tampoco se atreven muchos. Marcos y yo siempre hemos hablado de esto y él se quiere quedar, así no hay mucho más que hacer" se refirió sobre el gran interés que despierta su sobrino. Y dio más detalles: "La última llamada la recibí en mayo y no era de España", afirmó aunque prefirió no decir mucho más.

Opinó Julio Llorente sobre las voces que hablan de un arrepentimiento del Real Madrid de venderlo: "¿Si el Real Madrid se ha arrepentido de vender a Marcos Llorente? Ni me lo han dicho ni lo creo, tiene grandes jugadores" prefiere esquivar el representante del madrileño que ha calificado también a Simeone como "visionario" en la comparativa con Zidane.

Todo ello antes de del derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid que se juega en Valdebebas mañana a partir de las 21 horas, así que cuando le preguntamos a Julio Llorente sobre el ritual que mantiene su sobrino cuando se enfrenta a este tipo de partidos, nos dice lo siguiente: "Solemos mandarnos algún mensaje antes de cada partido, para él es quizá más importante que para los demás. Está bastante tranquilo siempre", sentencia.