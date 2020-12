Simeone: "Hemos jugado mal, no tuve lucidez"

El Cholo Simeone se ha vuelto a colocar en el disparadero de las críticas tras la derrota en el derbi ante el Real Madrid. El entrenador del Atlético de Madrid, que corrigió su planteamiento inicial en el descanso, ha admitido en sala de prensa que no los suyos no hicieron un buen partido: "Hoy jugamos mal. El entrenador no tuvo lucidez y el equipo no pudo responder al partido".

"La crítica es justa y merecida, pero también es cierto que hicimos un esfuerzo muy grande en la Champions", ha explicado haciendo referencia a la final que disputó su equipo frente al Salzburgo por un puesto en los octavos de final de la competición continental.

El cabreo de Joao Félix



Durante la primera mitad se ha visto a un Cholo Simeone molesto con algunas pérdidas de balón de Joao Félix, futbolista al que ha sustituido en el minuto 60, provocando el enfado del '7' del Atlético de Madrid. "El enfado de Joao lo entiendo. Todos los jugadores quieren mantenerse los 90 minutos... pero hay que preguntarle a él", ha comentado.



Los periodistas también han querido saber la opinión del técnico en relación al gol encajado por loa atléticos a balón parado. Simeone prefirió "felicitar" al Real Madrid por su "trabajo" en este tipo de jugadas.