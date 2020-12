"No me parece serio": Romero critica la actitud del Real Madrid con dos pilares fundamentales del equipo

La guinda a la semana redonda del Real Madrid ha cogido forma con la victoria ante el Atlético de Madrid que mete a los blancos de lleno en la pugna directa por el título de Liga. Las sensaciones en la Casa Blanca han pegado un giro de 180 grados después de una semana en la que han firmado pleno de victorias en tres duelos como respuesta a su mayor crisis con Zinedine Zidane al mando. El Sanedrín reconoce en el tramo final de Carrusel Deportivo los méritos de este cambio, aunque con 'peros'.

En medio de los halagos al técnico madridista se cuela el pensamiento desconfiado de Julio Pulido: "Un equipo al borde del precipicio, un entrenador cuestionado y en una semana todo cambia por completo... Yo esta película ya la he visto", expuso, rebajando la adrenalina de un madridismo que ha pasado del barro al éxtasis en tiempo récord. "Muchos tendrán la tentación de romper la bobina anterior, pero yo la voy a guardar", avisa el periodista, a sabiendas de que "con el Madrid no se puede hacer ninguna cábala".

En este vuelco a la situación destaca incluso el cambio en la dirección de las críticas hacia el otro lado de la capital. "Hace una semana el que tenia un incendio con la plantilla era Zidane y una semana después es Simeone", señaló Pulido, mientras que Javi Herráez puso sobre la mesa la particular situación del francés después de Kiev: "Zidane lo ha vuelto hacer. Hace 10 días se subía a un avión leyendo que le quedaban horas", rescató desde Valdebebas.

"Zidane se jugaba el pescuezo"

Este problema ha sido definido por Antonio Romero como "el momento más complicado de Zidane desde que es entrenador del Real Madrid". "Se jugaba el pescuezo en lo deportivo", añadió, haciendo referencia a las claves que han propiciado el "puñetazo encima de la mesa". "De momento Zidane confía en 13 o 14 jugadores y son los que le han sacado las castañas del fuego", asumió.

Los elogios para el técnico llegaron incluso desde el bando atlético por boca de un Kiko Narváez que, sin embargo, le pone tareas pendientes: "Todas las flores en el día de hoy se las merece, pero el desafío que le queda es ver esta actitud en partidos que son mucho más bajos", recordó.

Otro que celebra haber mantenido la confianza en 'Zizou' es Álvaro Benito admitiendo que "hay que tener tranquilidad siempre" y pide que así sea ahora con el 'Cholo' Simeone. El argentino, tras el derbi, es quien se lleva las críticas tras fallar en un momento clave para sus aspiraciones.

Fuegos en el vestuario de Simeone

Para Romero, Simeone "ha estado muy mal" a pesar de afirmar que ha visto "autocrítica" en sus declaraciones post-partido. No obstante, el Sanedrín coincide en que la problemática más preocupante a la que hace frente son las malas formas que muestran sus titulares al ser sustituidos, como Joao Félix o Luis Suárez en el derbi.

Miguel Martín Talavera se manifestó tajante en este aspecto: "Un jugador, cuando le quitan, se va enfadado, pero la moda de exteriorizarlo me parece lamentable", indicó, haciendo un llamamiento a sus compañeros de vestuario porque "ahí los capitanes tendrían que decir cuatro cosas".

A este reclamo respondió Gustavo López, puntualizando que "tú antes en el vestuario tenías a un Godín o a un Gabi que podía marcar las pautas". "Son cosa del vestuario, donde muere y prácticamente no se entera nadie", expuso, alentando al Atlético a "pararlo a tiempo" porque "si no en el tiempo un granito de arena se convierte en una bola muy grande". Tras la derrota incluso se ha puesto bajo cuestión el favoritismo rojiblanco para hacerse con el título.

¿El futuro de Modric y Lucas Vázquez?

Más nombres propios en el bando madridista han sido Luka Modric y Lucas Vázquez. Piezas fundamentales en la reacción merengue, mantienen su futuro después del 30 de junio en una gran incógnita. "Han sido dos futboiistas clave en los éxitos del Real Madrid y no me parece serio que el Real Madrid no les haya dicho sus intenciones", comentó sobre estas renovaciones en pausa Antonio Romero, que también desveló una información halagüeña: "He recibido un mensaje que dice que con Modric no va a haber problema".

Ya a modo de chascarrillo, Kiko Narváez bromeó con que "ojalá se vaya ya Modric de una vez por todas" para reducir la competitividad blanca, aunque Julio Pulido ya plantea ilusiones para redondear el resurgir madridista: "No descartéis que la semana fantástica del Real Madrid termine con el anuncio de la renovación de Sergio Ramos y con un acuerdo por Modric y Lucas Vázquez", cerró, tirando la casa por la ventana.