"Es la gran mentira del VAR": Iturralde González aclara la polémica del Real Madrid - Athletic

El encuentro entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao comenzó con bastante polémica arbitral: una expulsión, dos posibles penaltis no pitados y una amarilla perdonada a Vinicius.

Iturralde González explicó en 'Carrusel Deportivo' todas las jugadas: para el exárbitro era penalti de Carvajal a Williams y roja para el lateral del Madrid, era expulsión de Raúl García, debió amonestar a Vinicius por tirarse dentro del área y era penalti por mano de Ander Capa.

La mano de Capa por la que pidió penalti el Real Madrid / Twitter

"Os voy a desmontar la gran mentira que es esto (VAR). ¿En la mano de Capa, por qué no entra el VAR? Porque ellos dicen que él ya la ha arbitrado en el campo. Este año ha habido tres amarillas que ya estaban arbitradas en el campo, les ha llamado el VAR y luego han sido rojas. Pues con esto es lo mismo, igual lo que has visto no es lo que ha sucedido. ¡Que para eso está el VAR!", explicó Iturralde.