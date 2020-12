El motín del té del puerto de Boston

En las relaciones de pareja es difícil situar el momento exacto en el que se empieza a gestar la ruptura. En el caso de los países, también acostumbra a haber una acumulación de agravios que llevan a un conflicto. En el caso de la formación de la entidad política independiente que hoy conocemos como Estados Unidos de América, la ruptura se fue gestando durante gran parte del siglo XVIII.

Los colonos, que inicialmente se veían a sí mismos como ciudadanos británicos algo alejados de la metrópolis, empezaron a ver que desde allí no los veían igual. Les ponían impuestos que no se traducían en representación parlamentaria. Empezó a hacerse popular el eslogan de “no taxation without representation”, que quiere decir eso mismo: nada de tasas si no tenemos representantes. Pero el Reino Unido hizo oídos sordos durante años. El 16 de diciembre de 1773, los colonos se hartaron y pusieron sus objetivos en uno de los productos que les llegaba con impuestos añadidos: el té. Un grupo de ciudadanos descontentos decidió asaltar un cargamento de té de la East India Company y tirar su cargamento al mar, en el puerto de Boston. Pese a que lo hicieron disfrazados de mohicanos, era evidente la autoría de la afrenta. Y así lo entendió el Parlamento británico, que, en lugar de ceder, intentó castigar a los rebeldes de ultramar. Un año y medio más tarde, el conflicto sería ya total: empezaría la guerra que llevaría a la creación de los Estados Unidos, un país donde el té es considerablemente menos popular. Por algo será.