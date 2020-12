Saber el final de Navidad

Nos lo hicieron dos veces, el spoiler o el destripe, que me gusta más porque en estas fechas mi familia hacía la matanza. El primer destripe nos lo hizo Italia en el mes de febrero y lo vimos lejísimos. Se ve que no teníamos un mapamundi cerca. Y con el norte de Italia confinado, los contagios disparándose y sospechando ya que el virus podía ser demoledor, nuestro Gobierno remoloneó hasta que la bomba vírica nos explotó en la cara. Tenemos ahora otra vez la oportunidad, desgraciadamente, de ver el futuro. Lo ha contado hoy Guillermo Nieto en la Ser: dos semanas después de las fiestas de Acción de Gracias, Estados Unidos ha batido récords en contagios, en hospitalizaciones y en muertes. Esto es lo que hay. Destripar una trama en las películas, los libros, las series, implica arruinarla. Ya no tiene interés, ya sabemos lo que pasa. Así que ojalá nosotros, al saber cómo acaba la película en Estados Unidos, podamos arruinar la nuestra y encontrar un final alternativo. No digo ya una comedia, pero que al menos no sea una película de terror.