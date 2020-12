Elvis García, doctor Salud Pública en Harvard: "¿Desplazamientos en Navidad? Categóricamente no"

'Es muy triste ver que podíamos haber evitado lo que está pasando y no hemos hecho lo necesario. Las señales eran obvias y esta vez no se podía decir que no sabíamos qué iba a pasar'. Un mes después de hablar con él en La Ventana, las predicciones que el doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Elvis García, hacía el 16 de noviembre se han cumplido una a una.

Entonces, en conversación con Carles Francino, ya planteó abiertamente la necesidad de 'perdernos estas Navidades para poder tener unas el próximo año' y auguró una tercera ola si bajábamos la guardia aprovechando el ligero descenso de contagios que íbamos a tener antes del puente de la Constitución.

Un mes después y a la espera de lo que decidan el Gobierno y las Comunidades Autónomas ante el aumento de contagios, García no tiene ninguna duda cuando se le pregunta qué medidas se tienen que adoptar de cara a estas Navidades. 'Categóricamente no se deben permitir los desplazamientos por territorios para celebrar estas fiestas. Desde el punto de vista de la salud pública, el mensaje es meridiano. El virus se transmite por contagio humano preferiblemente en interiores'. Y claramente, por razones de equidad y eficacia las medidas tendrían que ser las mismas en todas las Comunidades Autónomas. De otro modo, la población se hace un lío, pierden eficacia, no recibimos el mensaje adecuado sobre la seriedad de la situación y en definitiva el ciudadano piensa que le están tomando el pelo. Esto no puede ser un reino de Taifas en el que cada cual hace una cosa'.

El experto en Salud Pública de la Universidad de Harvard recuerda que el hecho de no viajar no servirá para nada 'si nos lanzamos en masa a los bares y las tiendas o a reunirnos con los amigos que sí se quedan en nuestra propia ciudad o pueblo'. De hecho parte del repunte actual corresponde a unas fechas en las que la mayoría de las comunidades autónomas ya aplicaban cierres perimetrales.

García lamenta la falta de mensajes claros y firmes a la población por parte de los Gobiernos. 'Los criterios políticos y económicos se han situado al mismo nivel o muchas veces por encima de los estrictamente sanitarios desde el inicio de gestión de la pandemia. Nadie quiere correr con el coste político de imponer unas medidas supuestamente impopulares, lo cual es absurdo. Puede que provocaran críticas los dos primeros días, pero después estoy convencido de que los ciudadanos darían las gracias a sus gobernantes por adoptar medidas serias de prevención de salud pública'. El coste a medio plazo sería menor a todos los efectos, pero para eso hace falta tener una 'mirada larga' que según este experto, nos está faltando.

Para García resulta desalentador e incomprensible la insensibilización que hemos desarrollado como sociedad ante las cifras diarias de muertos. '¿A que si nos dijeran que podemos evitar que cada día se estrelle un avión y mueran todos sus pasajeros, haríamos algo para evitarlo? Pues eso es exactamente es lo que está ocurriendo en España desde hace mucho tiempo. Estamos estrellando un avión cada día y no estamos haciendo nada'.

Desde el punto de vista epidemiológico, Elvis García considera que la cifra de seis o diez personas con las que sí puedes reunirte en Navidad encierra otro mensaje equivocado. 'Esto de seis, o diez, no tiene un pase. No sé a qué crack en marketing se le pudo ocurrir una idea semejante. Como si por el hecho de reunirnos solo con seis personas no pudiéramos bien contagiar o bien contagiarnos, es un mensaje equívoco a la población'. 'Y ya no hablo del efecto multiplicador de si esas personas no son las mismas y un día te reúnes con tus padres, otro con tus suegros y en Reyes con los sobrinos'.

Aunque lo desaconseja rotundamente, le hemos preguntado a Elvis García qué recomendaciones haría a quien decida finalmente desplazarse en Navidad si es que las autoridades no lo prohíben. 'Si hay alguien que pese a todo se lo está planteando, le diría que se ponga en cuarentena desde ya mismo, y probablemente ya vamos tarde para Navidad. Que se aisle por completo y si puede que se haga un test al principio y al final. Si da negativo, que viaje en vehículo privado y que en destino vaya directamente a la casa de sus familiares o allegados sin tener más interacciones sociales. Desde el punto de vista de la salud pública es la única manera de tener algunas garantías de que no vas a contagiar'.

García lamenta la falta de test suficientes para toda la población y que puedan tener un carácter gratuito para evitar discriminación sanitaria por motivos socioeconómicos. 'La gestión de los test me parece una de las mayores incapacidades que hemos demostrado durante esta pandemia'.