Txema Lorente: "La grandeza de esta ley es que nadie puede decidir más que el propio individuo"

Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría la ley de Regulación de la Eutanasia que permite el acceso a una muerte digna para las personas que lo soliciten. Se trata de una batalla legal, social y política que lleva muchos años en las calles, pero no tanto en el Congreso. España se convierte en el sexto país del mundo en regular este nuevo derecho social y el cuarto en Europa. Hace un año, Pepa Bueno entrevistó a Txema Lorente en 'Hoy por hoy', el marido de Maribel; una mujer con alzhéimer que pidió que la ayudaran a morir cuando no pudiera reconocer a sus hijos y a él mismo. Hoy Lorente vuelve a los micrófonos de la Cadena SER para hablar sobre la aprobación de la ley de Eutanasia.

El alivio tras años de batalla

He sentido emoción, alivio, satisfacción por ver que después de tanta lucha hemos conseguido el objetivo. Y sobre todo una inmensa alegría porque a partir de ahora, todo aquel que quiera decidir en plena libertad puede escoger cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Esto va a suponer que cientos de miles de personas van a dejar de sufrir innecesariamente.

La situación de Maribel

Ella estuvo 17 años con alzhéimer, más o menos pudo gozar de cosas de la vida, aunque ella era consciente de lo que le deparaba esta enfermedad tenía muchos momentos de tristeza. Ella no quería vernos sufrir cuando no pudiera reconocernos, no pudiera amarnos no pudiera tener autonomía. Ella nos pedía que la ayudáramos a marchar. Era muy duro.

Sobre la ayuda a morir

Nos lo planteamos muy en serio. Lo que pasa es que nos frenó una última petición de Maribel. Si no, lo habríamos hecho. Nos dijo que si ayudarla a marchar iba a suponer que nos criminalicen, ella prefería sufrir que no veros sufrir a vosotros.

Las resistencias ultracatólicas

Es muy difícil porque no están dispuestos nunca a escuchar. Ellos creen que están por encima de la verdad. Se creen los dioses que tienen que regir el destino de todos. No solo el suyo. Hablan de libertad cuando son ellos los que coartan a los que no piensan como ellos. Es muy difícil hacerles entender nada. La ley es muy clara. Hablan como los partidos de derecha, hablan de la ley de cosas que no son ciertas. O bien no se la han leído o mienten de forma increíble. Precisamente esta ley protege la ley individual, ni los médicos, ni el Estado ni la familia pueden decidir. Es solo el individuo. Esa es la grandeza de esta ley. Ellos no nos respetan y encima hablan de libertad.

Tienen tantos argumentos catastróficos e incongruentes que no sé cuál me molesta más. Pero este es especial. Si precisamente hemos cuidado algo los que hemos intervenido es que la libertad individual primer por encima de todo. Quién tiene derecho a decirme cómo he de morir o de vivir.

El futuro de la ley

Yo creo que no propondrán derogarla. Todos los cambios que se han producido ha sido por las izquierdas. Las derechas siempre han estado en contra. Luego cuando se aprueba la ley son los primeros que se apropian del tema e incluso se lo atribuyen.