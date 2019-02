Hace 12 años, cuando Maribel Tellaetxe supo que tenía Alzheimer, pidió a su familia que le hiciera una promesa: "El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veáis que os confundo, que no sepa cómo os llamáis, por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a aita. Ese día me tienes que ayudar a marchar". Desde hace un año aproximadamente ya no habla, no come y no les reconoce: "Tú das cariño a tu madre y no tienes esa reciprocidad, porque tú no tienes la sensación de que ella está con su hijo o que está con su marido. Nos estamos limitando a vestir, a limpiar y a curar las heridas de un cuerpo herido porque ella no está, ella se marchó hace mucho tiempo. Al final, lo que estamos teniendo es un cuerpo en casa y esto es muy duro y mucho más sabiendo que esta situación es en contra de su voluntad, que nunca quiso vivir así", cuenta su hijo, Danel Aser Lorente, en Hoy por Hoy.

Antes de ser diagnosticada de Alzheimer, Maribel conoció bien la enfermedad porque cuidó durante años de su madre, que también la padeció. Danel nunca olvidará la Nochebuena de hace cinco años: "Cuando empezó a notar que la enfermedad empezaba a ser patente, un día me la encontré llorando en la cocina, mordiéndose el brazo para que nadie la oyera. La abracé y me dijo: "Por favor, por favor, no permitáis que yo no sea autónoma, que pierda mi dignidad, que viva sin saber quiénes sois. Así nos lo hizo saber siempre".

Danel no vive en Portugalete, donde están sus padres. Se turna con sus hermanos cada fin de semana para "echarle un capote" a su aita con los cuidados de la ama. Uno de esos fines de semana fue terrible: "No podíamos levantarla de la cama, solo hacía gestos de dolor, le dieron como 4 ó 5 microinfartos, solo decía "susto, susto, miedo, miedo", le caían lágrimas, se le caía la comida de la boca... Y yo llegué a Barcelona y me preguntaba cómo puede ser que, por ley, mi madre esté obligada a sufrir. El grado de impotencia era tan inmenso que escribí una carta, se empezó a compartir [...] y cuando nos dimos cuenta estábamos con esta campaña adelante que, sin querer, estamos llevando a cabo con muchas ganas y mucha fuerza", relata Danel. El próximo lunes presentarán en el Congreso las firmas que están recogiendo a través de Change.org para que se despenalice la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. "Nos van a acompañar casi todos los grupos políticos excepto los de la oposición", señala Txema Lorente, el marido de Maribel. PP rechaza la eutanasia, de hecho, Pablo Casado llegó a decir que "este problema no existe en España", y Ciudadanos votó a favor de la ley que propuso el PSOE pero bloquea su tramitación desde hace meses.

Rivera y Casado, responsables del bloqueo de la ley de eutanasia, responsables del dolor de miles de personas en España, deberían escuchar a la familia de Portugalete ahora en @La_SER, clamando por la puesta en marcha de la ley. — Adriana Lastra (@Adrilastra) 8 de febrero de 2019

"Esta mañana veía a Casado y Rivera convocando a la gente a la manifestación del domingo, diciendo que esta manifestación es necesaria... Caballeros: si ustedes quieren se respeten los derechos y la dignidad del país empiecen a respetar la los derechos y la dignidad de sus ciudadanos. Porque esto es lo más importante, porque mi madre decidió no vivir desprovista de dignidad", dice entre lágrimas Danel y se pregunta cómo puede existir una ley en el siglo XXI que obligue a la gente a vivir con dolor y sufrimiento.

Danel es profesor en la Escuela de Cine de Barcelona y está preparando un documental que muestra cómo es un día en la vida de Maribel: "Realmente no estamos contando el sufrimiento de los cuidadores, queremos que se vea lo que es vivir un día con una mujer desprovista de todo". Ese documental se titula La Promesa: la que Danel le hizo a su madre y espera poder cumplir pronto.