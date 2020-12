Las disculpas de un rey son el dinero de un Monopoly

No todos somos iguales ante la ley ni todos somos iguales pidiendo disculpas. Las disculpas de un rey son el dinero del Monopoly, o sea que valen para el Monopoly. Isabel Díaz Ayuso vive en el Madrid del Monopoly, por eso de vez en cuando se para en la casilla de Sarasola para coger aire. Un día que tengas tiempo tenemos que hablar en serio de las disculpas. Cuando el rey dice "lo siento no volverá a ocurrir" ya ha ocurrido todo, claro que no va a volver a ocurrir. Entre otras cosas porque tu amor te dejó. Ahora nos enteramos de que cuando pide disculpas regulariza su situación con Hacienda. Perdonar es una palabra creada por un prefijo (per) y donare (donar). Per significa ejecutar una acción de forma completa. Es decir, en su origen perdonar es regalar de forma definitiva aquello que se adeuda. O sea, ojalá pida perdón. Por tradición etimológica, como la monarquía.