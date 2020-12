Entrevista al covid (especial Navidad)

Hace algún tiempo entrevisté aquí, en esta ventana que me ofrece la cadena SER, al virus del Covid. Me gustaría volver a hablar con él, porque siempre es bueno aprender del enemigo.

Virus del Covid, buenos días.

Buenos días.

A usted, en tanto que virus, ¿qué le perjudica más: medidas drásticas por parte del Gobierno o que el gobierno confíe en la madurez y en la responsabilidad de los españoles?

A ver, yo como virus por preferir, prefiero que el Gobierno confíe en la madurez y en la responsabilidad de los españoles.

O sea, que usted le perjudicarían más las medidas drásticas por parte del gobierno.

Pero vaya, sin duda. sin duda. Yo, como virus, rezo para que no haya medidas drásticas. mientras se confíe en la responsabilidad de la ciudadanía y en su madurez y en esas cosas que se dicen para quedar bien, yo feliz, porque a ver, voy a decir una cosa muy impopular, pero como a mí ya me odia todo el mundo no tengo que andar diciendo cosas para agradar: responsables, lo que se dice responsables, no son ustedes muy responsables.

Adiós, virus del covid.

Adiós, buenos días.

Pues ya lo saben: gobierno, si quieren fastidiar a este invitado espantoso con el que acabamos de hablar, medidas drásticas, porque solamente en una cosa deberíamos parecernos al virus: en su valentía para decir y hacer cosas que no sean populares.