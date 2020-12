Los detalles sobre la conservación y manipulación de la vacuna cuando esté en los hospitales españoles

Una de las cuestiones fundamentales de la vacuna de Pfizer es su conservación: -70 grados para que no pierda la eficacia. La UE ha adquirido 200 millones de dosis de esta solución definitiva al coronavirus que empezarán a distribuirse el próximo 27 de diciembre, el mismo día en el que España comienza oficialmente su campaña de vacunación. De momento, sabemos que el reparto se hará en función de la población de ancianos que vivan en residencias: son los primeros en recibir la vacuna, junto al personal sociosanitario que trabaja en ellas. Hemos hablado en 'Hora 25' con Tránsito Salvador, jefa del servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Zaragoza sobre la logística de la vacuna: dónde se va a conservar, cuánto tiempo, quién custodiará las dosis, entre otras.

Los ultracongeladores

Nos han llegado dos ultracongeladores. De momento es lo que ha llegado. Esta gestión la lleva la Consejería de Sanidad. Cada congelador puede almacenar unos 200.000 viales. Entre los dos 400.000. Esto funciona como un congelador normal, solo que unas condiciones de temperatura mucho más bajas de lo habitual. No es un rango que estemos acostumbrados a manejar. De -80 es la primera vez que nos ocurre. Tiene que estar en una zona con condiciones concretas, pero vamos como cualquier otro congelador.

Nosotros lo programamos así porque es la temperatura que debe tener la vacuna. Hay un margen de seguridad por arriba y por abajo. No nos han dicho cuántas vacunas nos van a mandar, sabemos que llegarán en varias tandas. En principio es previsible que estos días lleguen los viales. El 27 se quiere ya empezar a vacunar.

La seguridad de la vacuna

En principio las vacunas se van a proteger. Están en un espacio aislado. Con una zona al lado de manipulación de los viales. Está en una habitación apartada y reservada. Hay seguridad. Estará cerrada.

Estamos todavía en esa fase previa de diseñar cómo va a ser la manipulación o gestión de este proceso pero habrá que disponer de guantes especiales. Acondicionar los viales. Pero el requisito más necesario es disponer de unos guantes que aíslen de esa temperatura tan baja.

La resistencia de la vacuna tras la congelación

Todavía no sabemos cuánto van a aguantar estas vacunas, pero no es un punto que nos preocupe porque las vacunaciones tienen mucho rango. No va a ser una situación limitante. Después de sacarlo de ultracongelador sí que hay unos límites.

Una vez que se descongelan las vacunas tienen una estabilidad de 5 días entre 2 y 8 grados.

Todos estamos desbordados por la situación y en concreto en los servicios de Farmacia tenemos que hacer una estrategia concreta y con gran responsabilidad. Nos ha tocado dilucidar sobre la marcha. De la magnitud que tenemos ahora, nunca.