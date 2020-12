Isabel Coixet: "Veo a España sin ilusión, sin ideas"

Este año hemos visto cómo muchos proyectos se han frenado en seco por la pandemia. Sin embargo, hoy hablamos con alguien que quizá puede decir que sí ha tenido un buen año a nivel profesional: es la ganadora del premio nacional de cine, Isabel Coixet. Además, estrena película: 'Nieva en Benidorm', que ya está disponible en las grandes pantallas. Lo cierto es que este largometraje se terminó de rodar justo a finales de febrero, unos días antes de que la vida de los españoles (y europeos) cambiara radicalmente.

Nosotros acabamos de rodar nueve días antes del primer y gran confinamiento. Estos ya son un poco 'light', cuando uno está rodando una película está tanto en esa burbuja que el mundo... bueno sí, pasan cosas, pero... encima en Benidorm y algunos días en Mánchester. Es como una burbuja.

Tu aterrizas y te encuentras en otro mundo, ¿no?

Yo reconozco que las dos últimas semanas del rodaje fueron muy intensas. A mí me pasa una cosa, sobre todo a mitad de rodaje de una película, que hago un repaso de todo el material y me planteo "pues esto lo podríamos haber hecho de otra manera". Me entra como una intensidad de rodar muchas cosas, explorar más, profundizar en algunas cosas. Era todo el rato rodaje y me pilló un poco por sorpresa.

Te has enamorado de Benidorm, ¿no?

Lo interesante es que te encuentras algo que no te encuentras en tantos sitios y es mucha gente contenta. Más allá de los británicos borrachos. Cuando vas por la playa de Levante y ves toda esa gente que canta, que hace baile, hay algo genuinamente contento que es muy bonito de ver. Es gente que se siente dueña de un espacio, que no se sienten en un gueto, que se sienten capaces de bailar, de cantar de enamorarse y de pasárselo bien. El personaje de Timothy Spall es una de estas personas que ha vivido una vida jibarizada, reducida, muy pequeña. Rutina. Ha sido un empleado de banco ejemplar, que tiene dudas de si eso tiene sentido. Come pocas cosas. Tres galletas, el kiwi, ya se sabe. Esta luz del Mediterráneo a veces tiene algo de deslumbrante que no te permite ver los contornos de las cosas.

Tu has querido actualizar el personaje ese de la 'femme fatale', que normalmente tiene el prisma del hombre, ¿no?

Es algo que hago en mis películas. Mujeres que no tienen ganas de dar explicaciones, que han vivido lo suficiente para saber que hay que vivir el ahora. Lo que pasa es que a veces decimos una cosa y sentimos otra. Yo firmo la belleza de las cosas olvidadas, hay algo en las cosas oxidadas que me atrae.

¿Piensas mucho en la muerte? ¿En cómo será ese instante?

La tengo muy presente. Pienso en ella para exorcizarlo. Para tener menos miedo. A veces lo he pensado. Gordita y con canas ya soy. Pero a veces pienso cómo será la cosa. Es curioso que yo he rodado muy pocas muertes en mis películas. A mí me da pudor cómo se trata. Al muerto ochenta ya pierdes la vista. O las últimas de Tarantino. Pero te preguntas, cómo es esta facilidad de hacer que la gente muera en las películas, no me gusta.

¿Te arrepientes de haber llamado 'señoro' a Clint Eastwood?

Pero es que yo no le llamé 'señoro'. Tu amiga Luz Sánchez Mellado es la que... (ríe) 'Señoro' es una palabra que a ella le gusta mucho, yo no es una palabra que utilice mucho. Si, como dicen en ciertos programas, vamos a la hemeroteca yo he hablado muy bien de Clint Eastwood siempre y de 'Million Dollar Baby'. Es verdad que a mí me ofrecieron el guion, ligado a una productora y actriz que no me parecía la adecuada. Luego llega Clint Eastwood, con otro bagaje, con otra experiencia, con Óscar y con todo. Cuando él dijo, "esta señora no me interesa", refiriéndose a Sandra Bullock, pues voló del proyecto. Yo dije, no es que no la veo... y me dijeron "pues que vuele ella". Pero es igual. La gente tiene mucho tiempo libre. Si pongo ahora una cosa en Instagram explicando ya es como darles más alimento, así que para qué. Yo con las películas que más he llorado han sido 'Los Puentes de Madison' y 'Million Dollar Baby'. Qué más.

¿Qué barreras se encuentra alguien como tú, que ha ganado ocho Goyas, a medida que va subiendo de peldaños?

Cuando empecé en el cine era muy joven, entonces mal. Ahora, es todo lo contrario: ser joven bien y ser mayor, mal. Es curioso las mujeres de mi generación... nos poníamos anteojos y lo que hacíamos era tirar para adelante sin detenernos en la reflexión de esto es un patriarcado o no. Tú lo que querías era hacer lo que hacían los chicos. Los hombres. Y lo que hacías era hacerlo. En mi primer trabajo tiraba más horas que nadie y cobraba la mitad que los chicos. Esto fue un 'shock' que lo tuve a los dos años de trabajar. Me pagaban exactamente la mitad. Pero la vida te va enseñando que oye, te encuentras con esto. Algunas mujeres nos hemos acostumbrado al modo anguila y no al modo elefante en una cacharrería. Yo pensé que no me tocaría hablar de estas cosas, pero...

¿Cómo ves este país, cómo ves España?

La veo sin ilusión, la veo sin ideas. Y que lo puedo entender perfectamente. Si empleamos los mismos patrones de pensamiento vamos a obtener la misma mierda. Cómo hacemos para hacer las cosas diferente. Yo no quiero verlos inaugurando cosas. Quiero verlos en el cine (a los políticos) Carmen Calvo vio mi película y se lo agradecí. Al espectáculo de danza de los chavales en un barrio no van. A mí no me parece mal que la gente se compre chalets si puede, no se tiene que vivir mal por ser de izquierdas. Pero hay una cosa real: cuando vives en un chalet tu contacto con los vecinos en una escalera, tu salida al barrio, ir a una zona residencial ya... Quizá soy una persona muy a pie de calle. En el taxi iba haciendo la lista del Mercadona. Todos somos un poco Francisco Umbral queriendo hablar de nuestro libro. Y que los libros de los demás no nos importan. Vamos a apartar las peleas tabernarias en el Parlamento. Vamos a pensar en cómo salir de esto de la mejor manera posible y luego ya si eso nos ponemos cada uno con nuestro libro.

Conversación con Luis Pastor

Hoy este tramo de radio va de valientes y afortunados creadores que sacan ahora el fruto de su trabajo. De la bellísima historia que nos contaba Isabel Coixet al homenaje a los poetas de Luis Pastor. Él no estrena nada, ya lo estrenó en abril. Pero mañana se presenta en Madrid después de tantos meses.

La pandemia nos ha hecho perder la conexión estos meses. Posiblemente la normalidad de cara a nuestros conciertos hasta el verano que viene no va a llegar. Ahora no estoy creando. Lo que he hecho en estos días de pandemia ha sido grabar mis memorias en verso y editar un CD porque había gente que me lo estaba pidiendo. Componer realmente no porque cuando la pandemia vino quedó pendiente otro trabajo y es un disco de poetas canarios. Lo que es componer y crear no lo he hecho en estos meses.

El hecho de no poner avisar y no poder presentar este disco y sentir que tienes más ganas. Será especialmente divertido. Más allá de la conexión con el público. Creo que va a ser una fiesta de la música, pero sobre todo un encuentro para disfrutar nosotros, los propios músicos. La alegría de sentirnos, hace mucho que no nos vemos.