Miguel Sebastián, sobre los contagios en Madrid: "No podemos ir por detrás de la curva"

El exministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián es amplio conocedor de la evolución de la pandemia en España. A las puertas de Navidad y, por tanto, a punto de comenzar uno de los periodos del año donde más reuniones familiares y sociales se producen (y más movilidad se registra) el exministro ha querido valorar la situación epidemiológica de España, basándose en los datos del informe del Ministerio de Sanidad publicado diariamente. Lo ha hecho en la tertulia de 'Hora 25' de la Cadena SER con Pepa Bueno.

"Madrid llevaba mucho tiempo en la segunda ola y tuvo un pico en octubre... el resto de las comunidades lo ha tenido en noviembre", ha señalado Sebastián. Lo cierto es que en los últimos días, es la comunidad donde más crece la incidencia acumulada y también los contagios, aunque todavía no tiene su expresión en los ingresos hospitalarios. "En los últimos 7-8 días ha sido la que más ha repuntado y eso no puede ser debido al puente porque las consecuencias todavía no han llegado", ha dicho.

El exministro ha asegurado que hay unos datos que normalmente no miramos y que Fernando Simón dijo que era "lo que había que mirar" y son los casos diagnosticados con inicio de síntomas en los últimos siete días. Estos datos de incidencia se supone que "van por delante" que el resto de incidencias. "Esto está absolutamente disparado en toda España y en Madrid, a mí me preocupa esta serie porque quiere decir que lo que nos espera para los próximos días puede ser mucho peor", ha dicho Sebastián.

Después se ha referido directamente al planteamiento de Ayuso de "esperar" a ver cómo evoluciona la pandemia en los próximos días. Hoy la Comunidad de Madrid ha bajado el número máximo de personas en reuniones sociales, de diez a seis. Mantiene el toque de queda a la 1:30 horas los días más críticos de las fiestas y mantiene también el cierre perimetral con señaladas excepciones. "No entiendo el argumento de Ayuso, no puedes ir por detrás de la curva, tienes que anticiparte", ha sentenciado Sebastián. "Así llevamos desde junio y creo que es un desastre (...) Por eso me ha gustado más el mensaje de Puig: aquí no entra nadie en las Navidades y es lo que me parece coherente", ha dicho.