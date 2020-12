Ximo Puig, en Hoy por Hoy

La Comunidad Valenciana anunciaba en las últimas horas que prohibía las visitas a familiares también durante las Navidades, convirtiéndose así en la primera comunidad autónoma en endurecer las restricciones hasta tal punto para evitar la propagación del coronavirus.

Mientras Tenerife, por ejemplo, se encontraba aislado perimetralmente, o en Baleares se decidía reducir a seis personas las reuniones, el gobierno valenciano decidía también imponer el toque de queda a las 11:00 de la noche salvo Nochebuena y Nochevieja que será a las 00:00 horas.

Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, responderá a las preguntas de Àngels Barceló en Hoy por Hoy a partir de las 8:40

"Tenemos que hacer cumplir las medidas vigentes".

"La limitación d ela movilidad, limita contagios. Hay cuestiones de la pandemia que no sabemos, que están fuera del alcance de nuestro saber".

"Hay países que de un momento a otro cambia la circunstancia y no sabemos por qué. La única respuesta que no puede hacerse es no hacer nada".

"No hablamos de cifras, hablamos de personas con rostro que dejan familias destrozadas que no se plantean cómo van a celebrar la Navidad".

"El Gobierno tiene que garantizar que las medidas que toman las comunidades se cumplan".

"Me gustaría que hubiera una voluntad de acuerdo y armonizable, pero la situación de la pandemia es diferente".

¿Se puede controlar que no entren los no residentes?

"El que quiera puede saltarse la norma, pero tenemos que ser conscientes de los peligros que puede producir esta situación".

"Claro que es difícil el control por eso es importante la corresponsabilidad. Si salimos de esta es por la gente, creo en la ciudadanía".