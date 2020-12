"Esto si el VAR no lo anula, es un escándalo": Iturralde González, sobre la polémica roja a Gayá

Partido en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Valencia, en el que todas las miradas se pusieron sobre Antoine Griezmann y Gayá en una polémica jugada en el primer tiempo del encuentro.

Penalti a favor del FC Barcelona sobre Griezmann en el minuto 45 por falta de Gayá sobre el francés dentro del área. Acción que finalizó con la expulsión de Gayá del terreno de juego. Iturralde González sentenció en Carrusel Deportivo: "Para mí no es penalti, le pone la mano, pero es fútbol". ¿El por qué? Iturralde lo explicó: "El VAR no entra a corregir el penalti, entra a corregir una ocasión manifiesta de gol. Por eso cambia la roja por amarilla, considera que no hay empujón, pero le traba abajo".

Sin dejar espacio a la duda, el comentarista arbitral de Carrusel Deportivo lo dejó claro: "Si esto el VAR no lo anula es un escándalo". Iturralde mostró cierta indignación en sus palabras por la roja a Gayá. Además, la revisión del VAR no sirvió para que el colegiado rectificase la tarjeta contra Gayá, quien tenía el balón y le puso la zancadilla a Antoine Griezmann.

Una jugada polémica que terminó con Gayá expulsado y penalti pitado a favor de los de Koeman, finalmente acabó en nada por fallo de Messi al tirar el penalti, pero que no significó que el argentino se quedase ahí. Después de que Domenec parase al 10 del Barça, el rechace acabó cerca del palo y Messi remató de cabeza y anotó el primer gol del encuentro para el Barça.