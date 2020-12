El culebrón Kubo entra en días decisivos. El entorno del futbolista insiste que el jugador no quiere salir del Villareal. No se ha posicionado jamás en esos términos y declinan hacer declaraciones porque no es su estilo salir en los medios ni poner excusas. Kubo lo único que quiere jugar regularmente en LaLiga y demostrar su talento.

Esa es la clave. Kubo y sus agentes tenían un plan para este año: jugar unos 30 partidos de Liga para seguir creciendo con vistas a volver al Madrid, y de ahí las dudas que llevamos semanas contando y que tienen un antes y un después en la noche de ayer y en lo que sucedió en Pamplona. Ni fue titular, ni fue uno de los 5 cambios. Llegando a jugar 3 canteranos en ataque por delante de él.

La lesión de Iborra podría cambiarlo todo

Todo lo que está pasando con Kubo es muy raro, el Villareal o su entrenador no está siendo claro con el jugador. Hace un mes hubo replanteamiento de la situación y se dieron un plazo de tranquilidad... pero la lesión de Iborra lo puede haber cambiado todo. El Villareal busca salida a Kubo. Emery quiere un extra comunitario para jugar por el centro ante la baja de Iborra.

Si no puede venir uno mejor, a Emery le vale Santiago Cáseres, el medio centro argentino del Villareal cedido al America de Mexico. Los 3 extra comunitarios son Kubo, Funes Mori y Bacca, y claro, le sobra Kubo. Dice que por dentro va escaso y por fuera, le sobra gente.

El precio de Kubo: 3 millones para una cesión de 5 meses

Take no tiene intención de moverse, confía en ser titular. Y eso que con los números en la mano su entrenador no le deja competir. Solo ha sido titular en 2 partidos de Liga. 2 de 14. Me recuerda al casos de Fede Valverde , una estrella que en el Depor todavía jugaba menos que Kubo ahora.

Si algún club quiere a Kubo, aquí desvelamos el precio de la operación. En total, 3 millones de euros para una cesión de 5 meses. La mitad por lo que le

Faltaría de cobrar de salario al jugador y la otra mitad es lo que le falta por

Pagar al Villarreal al Madrid por la cesión. 3 'kilos' por media temporada. Una cantidad que se antojan imposibles para clubes tipo Granada u Osasuna, que en verano pujaron fuerte por él hasta que la llamada de Emery desvelada por Carrusel Confidencial le mandó para La Cerámica.