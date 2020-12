Desconcierto en el entorno de Kubo con su situación actual

La situacación de Takefusha Kubo es un tema de rabiosa actualidad porque como hemos contado en Carrusel, el japonés ha jugado hoy de inicio ante el Betis. Este programa fue el primero en destapar el nerviosismo del Madrid por los pocos minutos que tiene Kubo en Villareal. Y hoy podemos avanzar que el desconcierto va en aumento.

Hay una verdad que todos reconocen. Emery insistió en fichar a Kubo. Aludiendo que con el japonés tendrían más opciones de meterse en champios, dejó claro en verano que no quería un extremo habilidoso, quería concretamente a Kubo.

El Real Madrid no sabe qué hacer. Saben que por el contrato firmado no es fácil sacar al chico de Villareal en enero, y de hecho ellos quieren que se quede allí toda la temporada. Pero la Europa League no vuelve hasta febrero y el miedo a que Kubo siga jugando pocos minutos pone nervioso a los que mandan en Valdebebas.

Paralelamente, las ofertas siguen llegando. La mayoría de los clubes que preguntaron por Kubo están interesados en llevárselo para la segunda vuelta.

El Brexit ataca de lleno al mundo del fútbol

Este tema que hoy ponemos sobre la mesa es 'trending topic' en todos los despachos del fútbol mundial. Se acabó fichar jugadores españoles de 15 o 16 años para llevarlos a Inglaterra y que sigan ahí su formación. Se acabó pescar en las mejores canteras de nuestro país compitiendo en clara ventaja por el poderío económico de la Premier. El Brexit regula la llegada de futbolistas jóvenes al Reino Unido, lo que provoca un tsunami sin precedentes.

Los clubes ingleses se sienten claramente perjudicados porque ahora tendrán unas restricciones enormes para fichar jugadores jóvenes del extranjero. Para cumplir los 15 puntos necesarios para obtener el permiso de trabajo se exige jugar en una gran liga europea o ser un habitual en la selección de tu país, algo que reduce muchísimo el número de jugadores que pueden contratar cada año, y excluye a los juveniles que cada año hacían las maletas como el que iba de Erasmus a Londres.

Esto afecta también a los agentes ingleses, tipo Kia o Stelar Group, que como avanzó Carrusel Confidential captan a los cadetes españoles prometiendo futuros contratos en la Premier. Y de ahí que ahora lleguen a acuerdos con clubes de LaLiga, anticipándose al problema.

Como decimos esta nueva norma afecta sobre todo a los menores de 18 años, y de ahí que los ojeadores españoles de clubes ingleses que trabajan en nuestro país ya piensan en cambiar su forma de trabajo porque analizar semanalmente al cadete del Villareal, el Juvenil del Sevilla o el División de Honor del Sporting ya no tendrá sentido. Todo esto afecta de manera positiva a los dos gigantes de nuestro fútbol, ya que Barça y madrid pierden a sus principales competidores en el mercado nacional.